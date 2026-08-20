Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Uzman isim, görme kaybına kadar uzanan 6 ciddi riski tek tek anlattı
Yorulduğumuzda, uykumuz geldiğinde ve kaşıntı hissi başladığında yaptığımız göz ovuşturma, görme kaybına yol açabiliyor. Op. Dr. Birtan Öztürk, göz ovalamanın 6 zararını anlatıyor.
Gün içerisinde yorulduğumuzda, uykumuz geldiğinde veya kaşıntı hissettiğimizde gayriihtiyari yaptığımız göz ovuşturma eylemi, sanıldığının aksine göz sağlığı üzerinde ciddi ve geri dönüşü güç hasarlara yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Birtan Öztürk, göz ovalama alışkanlığının ardındaki fizyolojik nedenleri ve bu eylemin göz dokularında yarattığı mekanik tehlikeleri açıklayarak önemli uyarılarda bulunuyor.
KALP HIZINI YAVAŞLATIYOR
Uzun süre uyanık kaldığımızda daha az göz kırparız ve bu durum korneamızın kurumasına yol açar. Gözlerimizi ovduğumuzda göz kapaklarımıza ve gözyaşı bezlerimize masaj yaparak gözyaşını yüzeye dağıtırız; böylece hava yoluyla gelen toz ve kiri temizlemeye çalışırız.
İkinci olarak, göz küresine uyguladığımız baskı vagus sinirini uyarır. Vagus siniri kalbe yavaşlama sinyali göndererek vücudu rahatlatır ve bizi uykuya hazırlar. Ancak anlık bir rahatlama sağlayan bu hareket, ne yazık ki faydasından çok daha fazla zarar getirmektedir.
MANTARDAN GLOKOMA KADAR ETKİLER
KERATOKONUS VE KORNEA İNCELMESİ: Kornea, küresel şeklini koruyan yoğun kolajen lif ağlarından oluşur. Gözü ovuşturmak, bu lif ağını parçalayarak zamanla korneanın incelmesine ve koni şeklini alarak dışarı doğru sivrilmesine (keratokonus) neden olur.
KORNEA ÇİZİKLERİ VE SKAR DOKUSU: Gözdeki mikroskobik toz ve partiküller, ovuşturma esnasında zımpara etkisi göstererek korneada mikro sıyrıklar oluşturur. Zamanla bu çizikler enfekte olarak kalıcı skar (yara) dokusuna ve görme kayıplarına dönüşebilir.
BAKTERİYEL VE MANTAR ENFEKSİYONLARI: Hands-to-eye (elden göze) temas, E. coli, Staphylococcus, Salmonella ve Streptococcus gibi tehlikeli bakterilerin doğrudan göze taşınmasına zemin hazırlar. Özellikle lazer ameliyatı geçiren hastaların gözlerini ovalaması bu nedenle kesinlikle yasaklanır.
HİSTAMİN KISIR DÖNGÜSÜ: Alerjik durumlarda gözü ovuşturmak, mast hücrelerinden daha fazla histamin salgılanmasına yol açar. Bu durum, anlık rahatlamanın ardından kaşıntının katlanarak artmasına ve kaşıntı-ovuşturma döngüsüne girilmesine sebep olur.
GÖZ İÇİ BASINCI VE GLOKOM RİSKİNDE ARTIŞ: Gözü ovuşturmak, camsı cisim üzerinde basınca yol açarak göz içi basıncını ani şekilde yükseltir. Bu durum, 35 yaş üstü görme kayıplarının en büyük nedeni olan glokom (göz tansiyonu) hastalarında optik sinir hasarını ağırlaştırır.
GÖZ ALTI MORLUKLARI VE DAMAR HASARI: Göz çevresindeki ince cilt dokusunun altındaki kılcal damarlar, ovuşturma nedeniyle çatlayabilir. Dokulara sızan kan, göz altlarında koyu halkaların oluşmasına veya mevcut morlukların derinleşmesine yol açar.
SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN
Op. Dr. Birtan Öztürk, "Gözlerinizi ovma ihtiyacı hissettiğinizde, bu his geçene kadar gözlerinizi kapatarak serin ve nemli bir bezi göz kapaklarınızın üzerine koyabilirsiniz." diye konuşuyor.