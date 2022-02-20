Şeker hastalığına zemin hazırlayan insülin direnci kısırlığı da davet ediyor





KALBE DE ZARARLI

İnsülin direncinde bazı faktörler riski artırıyor. Bunun başında fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik yatkınlık geliyor. Uyku problemi olan veya Polikistik Over Sendromu yaşayan kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, bu durumun başta diyabet olmak üzere kalp hastalıkları, kolesterol, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve kısırlık gibi sorunlara zemin hazırladığını gösteriyor. TEDAVİSİ MÜMKÜN

İnsülin direnci, sadece sağlıklı beslenme ve egzersiz sayesinde yüzde 60 oranında iyileşiyor. Gerekli durumlarda ise insülin direncini kıran ilaçlarla bu faktörlere destek olunabiliyor. Ancak tek başına ilaç tedavisi yeterli olmuyor.