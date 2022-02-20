Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi! "Sürekli ilaç kullanımı erkekliğimi bitirir mi ?"





HANIMDAN UTANIYORUM!

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. 3 aydır durum böyle. Hanımdan utanıyorum.

Beni kim kurtarır?

Her duyduğuna inanma. Sen, senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa" diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Üroloji'ye de ihtiyaç olabilir. Panik yok.