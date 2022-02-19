Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi! Cinsel hayatta sorunlar: "Eşim ilişkide sürekli konuşuyor, erken boşalıyorum"

Görücü usulü evlendim. Eşim ilişkide sürekli konuşuyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Erken boşalıyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?
Bu durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı diye sormak lazım. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın.
Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol.
DOKUNMAKTAN OLMAZ
28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Endişeleniyorum. Sebebi nedir?
Dokunmak tek başına bir cinsel uyaran değildir.
Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir.