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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi! Cinsel hayatta sorunlar: "Eşim ilişkide sürekli konuşuyor, erken boşalıyorum"

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 19 Şubat 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
    Psikolog karar versin

    Görücü usulü evlendim. Eşim ilişkide sürekli konuşuyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Erken boşalıyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?

    Bu     durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı diye sormak lazım. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın.



    Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol.



    DOKUNMAKTAN OLMAZ

    28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Endişeleniyorum. Sebebi nedir?
    Dokunmak tek başına bir cinsel uyaran değildir.
    Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir.



        AMELİYAT ŞART DEĞİL

        Geniz akıntım çok vardı. 1 hafta önce hastaneye gittim. Film çektiler, sinüzit dediler. Ameliyat olayım mı acaba?
        Öncelikle her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Ancak muayeneyi eden doktor bilir. Her sinüzit ameliyat edilmez. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Eski ve tekrarlayan sinüzitlerin tedaviye geç ve güç yanıt verebilir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam ve doğru olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan-daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir. Sinüs cerrahisi teknikleriyle sinüs ameliyat edilmiyor.




        PARAZİT KÜRÜ YAPIN

        Hocam idrarımda sıkıntı var. 61 yaşındayım. Prostat büyümesi dediler. İlaç almaya başladım. Bitkisel tavsiyeniz olur mu?
        OLUR. Erkeklerin ileri yaşlarda karşılaştığı en sık sorunlardan biri de Beningn Prostat Hiperplazisi dediğimiz Prostat bezi büyümesidir. Kabak çekirdeği yağı, E vitamini bakımından çok zengin, A, C, B1 ve B vitaminleri ve fitosteroller içerir. Ayrıca amino asit içerir. Çekirdeklerinden kabak çekirdeği yağı elde edilir. Mesane hassasiyeti artan kişilerde bu etkiyi azaltır. Dökülen saçları %40 oranında çıkardığı da ispatlıdır. Yılda iki kez parazit kürü yapılmasını tavsiye ederim. Hem kullan hem kullandır.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi! Cinsel hayatta sorunlar: "Eşim ilişkide sürekli konuşuyor, erken boşalıyorum"
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