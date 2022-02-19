Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi! Cinsel hayatta sorunlar: "Eşim ilişkide sürekli konuşuyor, erken boşalıyorum"





AMELİYAT ŞART DEĞİL



Geniz akıntım çok vardı. 1 hafta önce hastaneye gittim. Film çektiler, sinüzit dediler. Ameliyat olayım mı acaba?

Öncelikle her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Ancak muayeneyi eden doktor bilir. Her sinüzit ameliyat edilmez. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Eski ve tekrarlayan sinüzitlerin tedaviye geç ve güç yanıt verebilir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam ve doğru olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan-daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir. Sinüs cerrahisi teknikleriyle sinüs ameliyat edilmiyor.