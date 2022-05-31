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    Şeker hastaları bu önerileri bir kenara 'yaz'ın! İşte diyabetin altın anahtarı

    Diyabet, yazı sevmiyor! Sıcaklıklarla birlikte kan şekeri de artıyor! Uzmanlar, kritik uyarılarda bulunuyor: Bol su için. öğün atlamayın. Karpuz kavun yerken porsiyonu abartmayın!

    Diyabetin altın anahtarı

    Haziran'ın gelmesiyle birlikte, yaz sezonu açılıyor. Sıcaklıklar şimdiden rekor kırıyor! Bu durum, en çok da diyabet hastaları için risk oluşturuyor. Yaz mevsiminde vücutta oluşan sıvı kaybı ve beslenme düzeninin bozulması kan şekerinde dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum önce yaşam kalitesini düşürüyor. Ardından kalpten böbreklere, beyinden gözlere kadar pek çok organa hasar veriyor. Peki diyabet hastalarının yazı sağlıklı geçirmesi için ne yapması gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, ilaç tedavisi ve düzenli kontrolün önemine değiniyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor...



    SU TÜKETİMİNi ARTIRIN: Diyabet hastalarında su, hayati önem taşır. Çünkü kan şekeri vücuttaki su kaybıyla birlikte yükselir. Yetersiz su tüketimi ise diyabet komalarına yol açar! Bu nedenle herkesin su tüketimini artırması, günde 2-2.5 litre su içmeyi asla ihmal etmemesi gerekir.



    ÖĞÜN ATLAMAYIN: Uzun süren açlık, kan şekerinde dalgalanmaya yol açar. Bu nedenle yaz kış fark etmeksizin 3 ana ve 3 ara öğün şeklinde beslenmek gerekir.



        GÜNEŞ ÇOK RİSKLİ: Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmamak gerekir. Çünkü bu durum vücutta sıvı kaybının artırır ve kan şekerinde düzensizlik, tansiyon düşmesi, kalp ritminde değişiklik ve kalp krizi gibi sorunlar görülür.



        İLAÇLARINIZI UNUTMAYIN: Diyabetlilerin ilaçlarının saatlerini aksatmaması, kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Aksi halde ilacın etkisi azalıp kan şekeri aşırı yükselir.



        ŞEKERİNİZİ TAKİP EDİN: Kronik bir hastalık olan diyabette düzenli kontrol kritik önem taşır. Hastaların evlerinde glukometre ile şeker ölçümü yapmaları gerekir.



            SPOR YAPIN AMA...: Spor yapmak hem kan şekerini dengeliyor hem de kilo kontrolünü sağlar. Ancak egzersiz yaparken susuz kalmamaya ve öğün atlamamaya dikkat etmek gerekir.



            YAZ MEYVELERİNE DİKKAT EDİN!
            Yazın dikkat etmemiz gereken bir başka noktayı da meyveler oluşturuyor. Karpuz, kavun, incir ile üzüm gibi yaz meyveleri ağızlar tatlandırsa da ciddi oranda şeker içeriyor. Kontrolsüz tüketildiğinde ise kan şekerini yükseltiyor. Dolayısıyla bu meyveleri tüketirken porsiyonlara dikkat etmek gerekiyor.



            ÇAYIN FAZLASI ZARAR
            Sıcak havalarda serinlemek için tüketilen gazlı içecek ve meyve sularıkan şekerini hızla yükseltiyor. Çay ve kahve vücutta sıvı kaybına yol açıyor. Diyabet hastalarının bol bol su içmesi gerekiyor.

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            Haberler Sağlık Şeker hastaları bu önerileri bir kenara 'yaz'ın! İşte diyabetin altın anahtarı
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