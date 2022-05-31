Şeker hastaları bu önerileri bir kenara 'yaz'ın! İşte diyabetin altın anahtarı

Haziran'ın gelmesiyle birlikte, yaz sezonu açılıyor. Sıcaklıklar şimdiden rekor kırıyor! Bu durum, en çok da diyabet hastaları için risk oluşturuyor. Yaz mevsiminde vücutta oluşan sıvı kaybı ve beslenme düzeninin bozulması kan şekerinde dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum önce yaşam kalitesini düşürüyor. Ardından kalpten böbreklere, beyinden gözlere kadar pek çok organa hasar veriyor. Peki diyabet hastalarının yazı sağlıklı geçirmesi için ne yapması gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, ilaç tedavisi ve düzenli kontrolün önemine değiniyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor...
SU TÜKETİMİNi ARTIRIN: Diyabet hastalarında su, hayati önem taşır. Çünkü kan şekeri vücuttaki su kaybıyla birlikte yükselir. Yetersiz su tüketimi ise diyabet komalarına yol açar! Bu nedenle herkesin su tüketimini artırması, günde 2-2.5 litre su içmeyi asla ihmal etmemesi gerekir.
ÖĞÜN ATLAMAYIN: Uzun süren açlık, kan şekerinde dalgalanmaya yol açar. Bu nedenle yaz kış fark etmeksizin 3 ana ve 3 ara öğün şeklinde beslenmek gerekir.