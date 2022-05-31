Şeker hastaları bu önerileri bir kenara 'yaz'ın! İşte diyabetin altın anahtarı

Haziran'ın gelmesiyle birlikte, yaz sezonu açılıyor. Sıcaklıklar şimdiden rekor kırıyor! Bu durum, en çok da diyabet hastaları için risk oluşturuyor. Yaz mevsiminde vücutta oluşan sıvı kaybı ve beslenme düzeninin bozulması kan şekerinde dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum önce yaşam kalitesini düşürüyor. Ardından kalpten böbreklere, beyinden gözlere kadar pek çok organa hasar veriyor. Peki diyabet hastalarının yazı sağlıklı geçirmesi için ne yapması gerekiyor? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, ilaç tedavisi ve düzenli kontrolün önemine değiniyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor...