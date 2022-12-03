Sedef hastalığının doğal ilacı zerdeçal ve limon

Sedef hastalığında kızarıklık, kaşıntı, deri üzerinde pul pul dökülme, deride kalınlaşma gibi çeşitli sorunlar gözlemleniyor. Bu durumun önüne geçmek adına evde bazı doğal yöntemler kullanılması öneriliyor. Uzmanlar, mucize besinleri sıralıyor:

ZERDEÇAL: Her gün yemeklerinin içine bir miktar zerdeçal ekledikleri sürece sedef azalacaktır.

ALEO VERA: Sedef hastalığının verdiği rahatsızlıkları azaltmak için sorunlu bölgeye bir miktar aleo vera jeli sürebilirsiniz

ZEYTİNYAĞI: Sedef olan bölgede kimyasal ve alkol içeren nemlendirici kremler yerine zeytinyağı kullanılması tavsiye edilir.

LİMON: Sedefin ilerlemesini önlemek adına bir miktar limon suyu damlatabilirsiniz.



GRİBİN İLACI PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir.



TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Yaraların iyileşmesini sağlar.



ÇÜRÜKLERE KARABİBER

baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur.

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