Sedef hastalığı için uzmanından ev yoğurdu tavsiyesi

BESLENME DE ÖNEMLİ

Hastalara özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Yani aslında Akdeniz tipi beslenmenin yanı sıra ev yapımı yoğurt ve farklı mayalardan yoğurt yenmesi benim hastalarıma tavsiyelerimden bir tanesidir. Sigara içmemeleri de çok önemli bir konudur. Çünkü sedef tek başına kalp hastalığı açısından bir risk faktörüdür. O yüzden sedef hastalarının kilo vermesi, spor ve egzersiz yapması, Akdeniz mutfağından ve sigaradan uzak durması yapabileceği en güzel yaklaşımlardır.

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