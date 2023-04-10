Sedef hastalığı için uzmanından ev yoğurdu tavsiyesi

Sedef hastalığı, genetik veya bağışıklık sistemi hücrelerindeki sorunlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler, sedefin tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor. "Sedef hastalarının ilk önce genetikten kaynaklı hasta olduğunu bilmeleri ve ömür boyu onlarla beraber bazen alevlenerek, bazen sönerek, bazen on yıllarca kaybolarak ama bazen de uzun bir dönem aktif bir şekilde seyredebileceği bilgisine sahip olmalıdırlar" diyor.
BESLENME DE ÖNEMLİ
Hastalara özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Yani aslında Akdeniz tipi beslenmenin yanı sıra ev yapımı yoğurt ve farklı mayalardan yoğurt yenmesi benim hastalarıma tavsiyelerimden bir tanesidir. Sigara içmemeleri de çok önemli bir konudur. Çünkü sedef tek başına kalp hastalığı açısından bir risk faktörüdür. O yüzden sedef hastalarının kilo vermesi, spor ve egzersiz yapması, Akdeniz mutfağından ve sigaradan uzak durması yapabileceği en güzel yaklaşımlardır.