Sarı nokta hastalığında 4 büyük risk: Sigara, kolesterol, obezite ve yaş!

50 yaş sonrası yaygınlaşan ve tedavi edilmediğinde körlüğe yol açan sarı nokta hastalığı için erken teşhis hayat kurtarıyor. Doç. Dr. Aylin Ardagil, yaş ve kuru tip arasındaki farkları, risk faktörlerini ve ömür boyu süren takip sürecinin kritik önemini anlattı. İşte sarı nokta hastalığının belirtileri ve korunma yolları...

Göz hastalıkları, ihmale gelmiyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan sarı nokta hastalığı tedavi edilmediğinde körlüğe yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ardagil, "Sarı nokta herkeste bulunan görme merkezini ifade eden anatomik bir bölgedir. Keskin görmeden sorumludur. Yani okuma yapmak, insanların yüzünü seçmektir. İşte bunlar sarı nokta sayesinde olur"bilgisini veriyor.

Sarı nokta merkezi görmeyi etkiler.

İKİ TÜRÜ BULUNUYOR

Sarı nokta hastalığının yaş ve kuru olmak üzere iki tipi bulunuyor. Genelde hastaların yüzde 90'nında kuru tipi görülüyor. Yaş tipi ise az görülse de hızlı ilerliyor ve yıkıcı boyutları bulunuyor. Hastalar genellikle görme bulanıklığı ve göz merkezinde siyah leke oluşumundan yakınıyor.

Erken teşhis görme kaybını önler.

Hastalığın ilerlemeden müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ardagil,"Yaş, genetik ve sigaranın yanı sıra kolesterol ve obezite risk faktörleri arasındadır. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu hastalıkta takip çok önemli. Ayda bir hastaları görmek zorundayız. Hastalık stabil olduğunda görme periyotlarını açabiliriz. Ama hastalık ömür boyu sürer"diyor.

