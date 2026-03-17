Göz hastalıkları, ihmale gelmiyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan sarı nokta hastalığı tedavi edilmediğinde körlüğe yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ardagil, "Sarı nokta herkeste bulunan görme merkezini ifade eden anatomik bir bölgedir. Keskin görmeden sorumludur. Yani okuma yapmak, insanların yüzünü seçmektir. İşte bunlar sarı nokta sayesinde olur"bilgisini veriyor.

İKİ TÜRÜ BULUNUYOR Sarı nokta hastalığının yaş ve kuru olmak üzere iki tipi bulunuyor. Genelde hastaların yüzde 90'nında kuru tipi görülüyor. Yaş tipi ise az görülse de hızlı ilerliyor ve yıkıcı boyutları bulunuyor. Hastalar genellikle görme bulanıklığı ve göz merkezinde siyah leke oluşumundan yakınıyor.