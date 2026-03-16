SIKÇA SORULAN SORULAR

Makarna yedikten sonra neden şişkinlik hissederim?

Şişkinlik genellikle porsiyon büyüklüğü veya vücudun buğdaydaki FODMAP bileşiklerine verdiği tepkiyle ilgilidir. Porsiyonu kontrol etmek ve al dente (dişe gelir) kıvamda tüketmek sindirimi kolaylaştırabilir.

Beyaz makarna ile tam buğdaylı makarna farkı nedir?

Tam buğday makarnası tahılın tamamını içerir, bu da beyaz makarnaya göre çok daha yüksek lif ve mikro besin değeri sunduğu anlamına gelir. Lif, tokluk süresini doğrudan uzatır.

Makarna kilo aldırır mı?

Tek başına hiçbir besin kilo aldırmaz; kilo alımı toplam kalori dengesiyle ilgilidir. 75 gramlık makarnayı sebze ve yağsız proteinle eşleştirdiğinizde, günlük kalori ihtiyacınızın sadece yaklaşık %10'unu alırsınız.