Makarnayı kilo almadan tüketme rehberi: Yapılan 3 büyük hata açıklandı

Makarna, uzun yıllardır diyet listelerinin "yasaklılar" listesinde yer alsa da, kayıtlı diyetisyen Nichola Ludlam-Raine'in güncel açıklamalarına göre, doğru porsiyon ve dengeli soslarla tüketildiğinde aslında sağlıklı bir kilo verme sürecinin parçası olabilir.

Sosyal medya takipçileri tarafından sıkça sorulan "Makarna diyet bozar mı?" sorusuna, kayıtlı diyetisyen Nichola Ludlam-Raine'in paylaştığı yeni rehber net bir yanıt getiriyor. Uzman, özellikle beyaz makarna yerine tam buğday alternatiflerine yönelmenin ve porsiyon kontrolü sağlamanın, tokluk süresini uzatarak kilo yönetimini kolaylaştırdığını vurguluyor.

MAKARNA DÜŞMAN DEĞİL: SAĞLIKLI KİLO KONTROLÜ İÇİN MAKARNA YEME REHBERİ

Yıllardır "kilo aldıran nişasta deposu" olarak yaftalanan makarna, aslında doğru porsiyon ve doğru eşleştirme ile sağlıklı beslenmenin en güçlü destekçilerinden biri olabilir. Kayıtlı diyetisyen Nichola Ludlam-Raine'in paylaştığı verilere göre, makarnayı şeytanlaştırmak yerine onu dengeli bir öğün inşa etmek için bir "tuval" olarak kullanmak çok daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.

MAKARNA TÜKETİMİNDE PORSİYON VE İÇERİK DENGESİ:

Besin Bileşeni Sağlıklı Tüketim İçin Öneri
Porsiyon (Kuru) Yetişkin başına 75 gram (pişince 180-200 gram)
Protein Kaynağı Tavuk, balık, mercimek veya nohut ekleyin
Yağ Seçimi Krema yerine sızma zeytinyağını tercih edin
Lif Desteği Tam buğday seçenekleri ile lif oranını 2-3 kat artırın
UZMAN GÖZÜYLE: MAKARNA NEDEN SAĞLIKLI?

Makarna, vücudun enerji merkezi olan glikozun ana kaynağıdır. Ancak modern beslenme hataları, makarnanın kendisinden ziyade yanına eklenen soslardan kaynaklanmaktadır.

  • Enerji Yönetimi: Beyin ve kasların temel yakıtı olan karbonhidratlar, aktif bireyler için vazgeçilmezdir.

  • Besin Zenginliği: Beyaz makarnalar genellikle B vitaminleri ve demir ile zenginleştirilir; tam tahıllı olanlar ise magnezyum ve antioksidanlar açısından daha zengindir.

  • Dirençli Nişasta Etkisi: Makarna pişirildikten sonra soğutulduğunda (makarna salatası gibi), "dirençli nişasta" miktarı artar. Bu durum sindirimi yavaşlatarak kan şekerini dengeler ve bağırsak mikrobiyomunu besler.

EDİTÖRÜN NOTU: MAKARNA YEMEYİ NASIL "GÜVENLİ" HALE GETİRİRSİNİZ?

Uzmanların üzerinde durduğu en kritik nokta, "sos mimarisi"dir. Bol peynirli, kremalı veya işlenmiş et içeren soslar makarnayı bir kalori bombasına dönüştürür. Oysa domates bazlı soslar, bol sebze ve kaliteli proteinlerle desteklenen bir tabak, uzun süre tokluk hissi vererek ani acıkmaları engeller. Glüten hassasiyeti olan bireyler için ise mercimek veya nohut unundan yapılan alternatifler, protein değerini artırarak daha tok tutucu bir seçenek oluşturmaktadır.

PORSİYON KONTROLÜ VE SOS MİMARİSİ

Uzmanların üzerinde durduğu en kritik nokta "sos mimarisi"dir. Bol peynirli, kremalı veya işlenmiş et içeren soslar, makarnayı kalori bombasına dönüştürür.

  • Doğru Seçimler: Domates bazlı soslar ve bol sebze kullanımı.

  • Yanlış Seçimler: Krema, tereyağı ve yoğun işlenmiş et ürünleri.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Makarna yedikten sonra neden şişkinlik hissederim?

Şişkinlik genellikle porsiyon büyüklüğü veya vücudun buğdaydaki FODMAP bileşiklerine verdiği tepkiyle ilgilidir. Porsiyonu kontrol etmek ve al dente (dişe gelir) kıvamda tüketmek sindirimi kolaylaştırabilir.

Beyaz makarna ile tam buğdaylı makarna farkı nedir?

Tam buğday makarnası tahılın tamamını içerir, bu da beyaz makarnaya göre çok daha yüksek lif ve mikro besin değeri sunduğu anlamına gelir. Lif, tokluk süresini doğrudan uzatır.

Makarna kilo aldırır mı?

Tek başına hiçbir besin kilo aldırmaz; kilo alımı toplam kalori dengesiyle ilgilidir. 75 gramlık makarnayı sebze ve yağsız proteinle eşleştirdiğinizde, günlük kalori ihtiyacınızın sadece yaklaşık %10'unu alırsınız.

SAĞLIKLI MAKARNA TABAĞI İNŞA ETME REHBERİ

Tabak Bölümü Ne Eklemeli? Neden Eklemeli?
Ana Karbonhidrat 75g (Kuru) Makarna Uzun süreli enerji sağlar.
Protein Grubu Tavuk, Balık veya Mercimek Kas yapısını korur, tokluğu artırır.
Lif/Sebze Grubu Brokoli, Ispanak, Kabak Hacim vererek porsiyonu dengeler.
Sağlıklı Yağ Sızma Zeytinyağı/Kuruyemiş Vitamin emilimini hızlandırır.
Sos Seçimi Domates/Sebze Bazlı Kaloriyi kontrol altında tutar.
