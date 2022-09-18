Salçalı yemek reflüye sebep! İşte uzmanlardan beslenme önerileri... l Sağlık Haberleri...

Sağlıksız beslenme reflü hastalığına davetiye çıkartıyor. KBB Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili beslenme önerilerini açıklıyor.



KETÇAP MAYONEZ RİSKLİ

"Kızartma, kavurma, sakatat, mayonez ve soslar, kaymak ve krema gibi aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun. Muz, elma, kavun, şeftali, ayva ve armut yiyin. Yoğurt yiyin kefir için" bilgisini veriyor. Yemeklerde acı soğan ve salçadan uzak durulmasını öneriyor. Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafetlerden kaçınmayı da tavsiye ediyor.



Beslenmenin yanı sıra dar kıyafetler de karın asıncını artırıyor. Reflüye neden oluyor.







KURU MEYVELER ŞİFA SAÇIYOR HER DERDE ÇARE!

Meyvelerin yaşı da kurusu da şifa dağıtıyor. Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydalarına değiniyor. Liften zengin bu yiyeceklerin bağırsak sağlığını koruduğunu belirtiyor. Hangi meyvenin hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor...



Armut kurusu: Vitamin bakımından çok zengindir. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Kum ve taşları döker.



Erik kurusu: Kalsiyum ve D vitamini içerir. Kemik sağlığını destekler. Kalbi korur. Kalp krizini önler. Kan şekerini düşürür.