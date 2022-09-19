Akciğerin düşmanı sinüzit! Yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor

Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde, pek çok kişi burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüzde tıkanıklık hissinden yakınıyor. Sinüzitin yol açtığı bu durum, hayatı kabusa çeviriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Sağlam, korunma ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor. Bebeklikten ergenliğe kadar oluşumu tamamlanan, burun çevresindeki kemiklerin içinde yer alan hava boşluklarına sinüs deniyor. Sinüzit burun etrafına yerleşmiş sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor.







HALSİZLİK, HORLAMA...

Viral üst solunum yolu enfeksiyonları sinüzite neden oluyor. Bu durum sinüs boşalma kanallarının tıkanmasına yol açıyor ve bakteriyel çoğalmanın da meydana gelmesiyle birlikte sinüzit şikayeti başlıyor. Sinüzit yaşam kalitesini hem psikolojik hem de fiziksel açıdan olumsuz etkiliyor. Burun tıkanıklığı, halsizlik, yorgunluk, alın bölgesindeki ağrı, horlama gibi sorunların yanı sıra mide, bağırsak ve akciğer gibi organlarda da birtakım problemlerin yaşanmasına zemin hazırlıyor.