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takvim.com.tr Sağlık Haberleri

Salatalık deyip geçmeyin: Detoks yapmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor!

Salatalığın faydaları saymakla bitmiyor. Bol sulu olması özelliğiyle öne çıkan salatalık, kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz TAKVİM gazetesi sağlık haberleri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Salatalık deyip geçmeyin: Detoks yapmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor!

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Detoks sularından cilt bakım malzemelerine birçok alanda kullanılan salatalık, vücuda birçok fayda sağlıyor. Kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Detoks etkisi yaratan salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.



BADEM FASÜLYE HAFIZAYI TAZELE
Sağlıklı hayat, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Bazı besinlerin, insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları bulunuyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

Üzüm: Dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.

Yumurta: Hafıza bölümü için gerekli vitaminleri içinde barındırıyor.

Yaban mersini: Sinir hücrelerini etkiliyor. Bellek kısmında olumlu etkileşimler yapıyor. Unutkanlığa iyi geliyor.

Badem: İlerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engelliyor.

Kivi: Beyin gücünü ve belleği artırıyor.

Taze fasülye: Beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri bulunuyor.

Kırmızı soğan: İçerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

Elma:Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır.

BİRİYLE DOSTÇA KONUŞUN
Her 10 hastalıktan 5'ini, ruh sağlığı ile ilgili hastalıklar oluşturuyor. Dr. Tuba Erdoğan, önerilerde bulunuyor:
Aktif kalmaya çalışın.
Biriyle dostça konuşun.
Duyularınıza hitap edin.
Bir rahatlama pratiği yapın.
Uykudan mahrum kalmayın.

YARALARI KEKİKLE
Kekik, ağız içerisinde çıkan yaraları tedavi eder. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.

SİNÜZİTE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

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