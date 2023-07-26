Salatalık deyip geçmeyin: Detoks yapmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor!

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Detoks sularından cilt bakım malzemelerine birçok alanda kullanılan salatalık, vücuda birçok fayda sağlıyor. Kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Detoks etkisi yaratan salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.