Salatalık deyip geçmeyin: Detoks yapmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor!

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Detoks sularından cilt bakım malzemelerine birçok alanda kullanılan salatalık, vücuda birçok fayda sağlıyor. Kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Detoks etkisi yaratan salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.
BADEM FASÜLYE HAFIZAYI TAZELE
Sağlıklı hayat, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Bazı besinlerin, insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları bulunuyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
Üzüm: Dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.
Yumurta: Hafıza bölümü için gerekli vitaminleri içinde barındırıyor.
Yaban mersini: Sinir hücrelerini etkiliyor. Bellek kısmında olumlu etkileşimler yapıyor. Unutkanlığa iyi geliyor.
Badem: İlerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engelliyor.
Kivi: Beyin gücünü ve belleği artırıyor.
Taze fasülye: Beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri bulunuyor.
Kırmızı soğan: İçerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.
Elma:Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır.