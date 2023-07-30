İbn-i Sina'nın tarihten günümüze 2 mirası: Zeka ve hafızayı güçlendiriyor!

İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında hafızayı kuvvetlendiren şifalı gıdalar da yer alıyor. Zekaya katkı sağlayan besinler günümüzde de geçerliliğini koruyor. Asırlar öncesinden gelen bilgeliğiyle insan sağlığına dair birçok öneride bulunan İbn-i Sina, bu bilgilerine El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında yer verdi. İşte o şifalı besinler...
İbn-i Sina'nın tarihten günümüze bıraktığı bir çok mirası bulunuyor. Pek çok hastalık için doğal besinler öneren tıbbın babası, özellikle hafıza için önerdiği besinlerle adeta zeka küpü olmanın sırrını verdi. Peki o besinler neler? Gelin birlikte bakalım...
HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İSTEYENLER BURAYA!
Ünlü hekim İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, güçlü bir hafızaya ve keskin bir zekaya sahip olmanın sırrını taşıyor. Zencefil, hardal ve zerdeçal sadece hafızaya ve zekaya katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda birçok sağlık problemine de fayda sağlayabiliyor. -
Hem lezzetleriyle hem de sağlık dolu etkileriyle, birçok insan tarafından tercih ediliyor. Zeka ve hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız, sofranızda bu özel besinlere yer vermek için harika bir zaman.