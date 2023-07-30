İbn-i Sina'nın tarihten günümüze 2 mirası: Zeka ve hafızayı güçlendiriyor!

1 İbn-i Sina'nın tarihten günümüze bıraktığı bir çok mirası bulunuyor. Pek çok hastalık için doğal besinler öneren tıbbın babası, özellikle hafıza için önerdiği besinlerle adeta zeka küpü olmanın sırrını verdi. Peki o besinler neler? Gelin birlikte bakalım...

2 HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İSTEYENLER BURAYA! Ünlü hekim İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, güçlü bir hafızaya ve keskin bir zekaya sahip olmanın sırrını taşıyor. Zencefil, hardal ve zerdeçal sadece hafızaya ve zekaya katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda birçok sağlık problemine de fayda sağlayabiliyor. -