Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

Diz ağrıları, romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküs sorunları gibi bir dizi nedenle ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu tür ağrıların tedavisinde, geleneksel tıp yöntemlerine ek olarak doğal tedaviler de popüler hale geldi. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kullanmış olduğu doğal bir reçete de ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı ağrı kesen o şifası...