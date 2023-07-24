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Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

İbn-i Sina, Orta Çağ İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Tıp, felsefe, matematik, astronomi gibi birçok alanda önemli katkıları olan İbn-i Sina'nın en önemli eseri "El-Kanun fi't-Tıb" olarak bilinir. Bu muazzam eser, Batı'da da "Kanon Tıp Kitabı" olarak anılmaktadır. Tıp alanında bir ansiklopedi niteliği taşıyan bu kitap, pek çok hastalık ve rahatsızlık için şifa dolu öneriler içermektedir. Özellikle diz, diş ve eklem ağrıları konusundaki bilgileri büyük ilgi çekmektedir.

takvim.com.tr
24.07.2023 10:20 - Son Güncelleme: 24.07.2023 10:20
Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

Diz ağrıları, romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküs sorunları gibi bir dizi nedenle ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu tür ağrıların tedavisinde, geleneksel tıp yöntemlerine ek olarak doğal tedaviler de popüler hale geldi. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kullanmış olduğu doğal bir reçete de ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı ağrı kesen o şifası...

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Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

Kuyruk yağı, et yemeklerine lezzet katmak amacıyla kullanılan bir yağ türü olarak bilinirken, İbn-i Sina'nın tıbbi uygulamaları arasında da önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

DİZ AĞRILARININ ÇÖZÜMÜ!

Kuyruk yağının, romatizmal hastalıklara, kıkırdak problemlerine, kireçlenmeye ve menisküs sorunlarına iyi geldiğine inanılırken, diz ağrılarına karşı da etkili bir tedavi olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce uyguladığı yöntemler arasında yer alan kuyruk yağının eritilip krem haline getirilerek diz bölgesine uyguluyordu.

Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı... İbn-i Sina mucizesi! 1000 yıllık şifa yöntem!

SİNİR SİSTEMİNİ RAHATLATIYOR

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

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