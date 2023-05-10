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    Sakız Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor

    Sakız çiğnemek beyne giden kan miktarını artırıyor. Bu durum beyindeki hücrelerin iletişimini hızlandırarak Alzheimer'a yakalanma riskini düşürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli sağlık haberleri...

    Sakız Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor

    Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyor:

    - Sakız çiğnemek, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.
    - Beyne giden kan hızını artırır.
    - Stresi azaltır. Gerginliği alır.
    - Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
    - Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
    - Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
    - Reflü şikayetlerini azaltır.



    İKİ GÖZÜM KURU ÜZÜM
    - Vitamin deposu kuru üzüm, tansiyonu düşürür. Zayıflatır. Kabızlığı engeller. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Kansızlığı bitirir. Gözleri katarakttan koruyan kuru üzüm kemikleri güçlendirir. Dişleri korur.



    VÜCUDUN İLACI SUMAK
    - C vitamini deposu sumak, antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Kalp ve damar hastalıklarından korur. İshale iyi gelir. Diyabet şikayetlerini azaltır. İltihaplı diş etlerini tedavi eder. Kanserden korur. Hazımsızlığa iyi gelir.



        MİDE DOSTU KEREVİZ
        - bağışıklık sistemini güçlendiren kereviz, idrar yolu enfeksiyonu bitirir. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Kan basıncını dengeler. Kalp krizi ve felce karşı korur. Astımı engeller. Mide ağrısını dindirir.

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        Haberler Sağlık Sakız Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor
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