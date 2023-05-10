Sakız Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor

Günlük hayatta sıradan bir alışkanlık olan sakız çiğnemenin sağlığa olan faydaları şaşırtıyor. Yüzdeki kasları harekete geçiren bu aktivitenin vücuda olan etkisi şöyle sıralanıyor:
- Sakız çiğnemek, hafızayı güçlendirir. Beyin hücrelerini korur. Böylece Alzheimer riskini azaltır.
- Beyne giden kan hızını artırır.
- Stresi azaltır. Gerginliği alır.
- Kalori yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirimi hızlandırır.
- Ağız kuruluğunu ve ağız kokusunu önler.
- Reflü şikayetlerini azaltır.
İKİ GÖZÜM KURU ÜZÜM
- Vitamin deposu kuru üzüm, tansiyonu düşürür. Zayıflatır. Kabızlığı engeller. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Kansızlığı bitirir. Gözleri katarakttan koruyan kuru üzüm kemikleri güçlendirir. Dişleri korur.
VÜCUDUN İLACI SUMAK
- C vitamini deposu sumak, antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Kalp ve damar hastalıklarından korur. İshale iyi gelir. Diyabet şikayetlerini azaltır. İltihaplı diş etlerini tedavi eder. Kanserden korur. Hazımsızlığa iyi gelir.