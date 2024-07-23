Kavun çekirdeklerini çöpe atan bin pişman! 7’den 70’e her şeye faydası var

Cilt Sağlığı: Cilde taze bir görünüm vererek, doğal bir parlaklık sunar. Mide ve Sindirim Sistemi: Mide yanması ve asit dengesini sağlamada etkilidir, sindirim sistemini rahatlatır.

KAVUN ÇEKİRDEĞİ SÜTÜ TARİFİ

Kavun çekirdeğinin faydalarını günlük diyetinize dahil etmenin lezzetli yollarından biri de kavun çekirdeği sütü yapmaktır. İşte basit ve pratik bir tarif:

Temizlenmiş kavun çekirdeklerini bir miktar su ile mutfak robotuna koyun.

Karışımı iyice çekin ve sonra tülbent veya ince bir süzgeç yardımıyla süzün.

İsteğe bağlı olarak biraz şeker ekleyebilirsiniz.

Karışımı bir süre dinlendirin ve soğuması için buzdolabına koyun.

Soğuduktan sonra servis edin ve bu doğal içeceğin tadını çıkarın.