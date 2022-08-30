Sağlıksız beslenme bağırsakları tehdit ediyor! İşte uzmanlardan 10 kritik besin tavsiyesi | Sağlık haberleri

Sağlıksız beslenme, bağırsaklara zarar veriyor. Uzmanlar, bağırsakları güçlendiren 10 besini sıralıyor:

KEFİR: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Her gün bir bardak içmek gerekir.

YOĞURT: Sindirimi düzenler.

KURU BAKLAGİLLER: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

BADEM: Kabızlığı bitirir.

TURŞU: Bağırsak florasını korur.

ISPANAK: Faydalı bakterileri çoğaltır.

MUZ: Kabızlığı bitirir.

SOMON: Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar.

ELMA: İçerdiği lif ile sindirimi düzenler. Bağırsak florasını besler.



PANKREAS SIRTI AĞRITIR

Pankreas kanseri, daha çok 60-80 yaş aralığında görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, erken teşhis ve tedavinin hayat kurtardığını söylüyor. Bu hastalığın bulantı, kilo kaybı, sırta vuran ağrı, ishal gibi şikayetlere yol açtığını belirtiyor. "Ameliyat şansını kaybetmiş olan hastalarda bile; kemoterapi, radyoterapi gibi özel tedaviler mevcut" diyor.



BASURA SEMİZOTU

Şifa deposu semizotu, kan dolaşımını hızlandırır. Hücreleri yeniler. Sindirim sistemini harekete geçirir. Basura karşı koruma sağlar. Bağırsak sorunlarını giderir. Akciğer kanseriyle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.



BADEM KALPTEN ANLAR

Kolesterolü dengeleyen badem, kalp ve damar sağlığını korur. Diyabetle mücadele eder. Obeziteye savaş açan badem, sakinleştirir. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer riskini azaltır. Kemik erimesini önler. Safrayı korur.



HURMA ÇOK AKILLI

Alzheimer'la mücadele eden hurma, antioksidan içeriği ile vücudu toksinlerden temizler. Diyabet hastalarının kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Uzun süre tok tutarak zayıflatır. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır.



SAĞLIK İÇİN ÇİTLETİN

Antioskidan deposu kabak çekirdeği, porstat kansetiyle savaşır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemik ve kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Sindirimi hızlandırır. Sperm kalitesini yükseltir.

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