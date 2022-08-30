Kışlık domates ölüme yol açabilir! Uzmanlardan kritik uyarı! Sakın bu hatayı yapmayın!

Her sene bu aylarda kış için domates, salça ve turşu gibi konserve hazırlayanlar bu sene de hazırlıklarını tamamladı. Binlerce kişi konserve yapmaya hazırlanırken uzmanlar tarafından konuyla ilgili uyarı geldi. Kritik uyarıya göre domates konservesi sırasında yapılan bu hata ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma yapılmadan hazırlanan domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir" dedi.. İşte domates konservesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler...