Kışlık domates ölüme yol açabilir! Uzmanlardan kritik uyarı! Sakın bu hatayı yapmayın!
Domates konservesi için hazırlıklar tamamlandı. Binlerce kişi kış için konserve domates yapıyor. Fakat konuyla ilgili olarak uzmanlar uyarıda bulundu. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma yapılmadan hazırlanan domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir" dedi. Peki, kışlık domates nasıl yapılır? Kışlık domates nasıl hazırlanır? Kışlık domates yapımı püf noktaları neler? İşte merak edilenler...
Her sene bu aylarda kış için domates, salça ve turşu gibi konserve hazırlayanlar bu sene de hazırlıklarını tamamladı. Binlerce kişi konserve yapmaya hazırlanırken uzmanlar tarafından konuyla ilgili uyarı geldi. Kritik uyarıya göre domates konservesi sırasında yapılan bu hata ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma yapılmadan hazırlanan domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir" dedi.. İşte domates konservesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler...
'KAVANOZ STERİL OLMALI, KAPAĞI İKİNCİ KEZ KULLANILMAMALI'
Konserve hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Manavoğlu, "Kullanacağımız ürün steril olmalı. Kavanozu, kapağını kaynar suda belirli süre kaynatarak steril hale getirilmeli. Kavanoz kapağını ikinci defa kullanmamalıyız. Kapakta paslanma, kirlenme mevcutsa bakteri üremesi oluşur" dedi.
Tuz dengesinin iyi ayarlanması bakteri üremesini engeller. Hazırlanan gıdayı kavanoza koyduktan sonra yaklaşık 80 derecede, 10 ile 30 dakika arasında kaynatıp, konservede bakteri üremesini engelleriz. Hazırlanma aşamasında steril edilmeyen kaplar ve uygun ortamda bekletilmeyen konservelerde clostridium botulinum bakterisi oluşabilir. Ev hanımları sıcaklık uygulamasına ve süresine dikkat etmeli."