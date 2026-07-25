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Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları

Altı gün boyunca dünyanın 25 en uzun yaşayan toplumlarını, bilim insanlarının araştırmalarını ve sağlıklı yaşlanmanın temel taşlarını inceledik. Ortaya çıkan sonuç çok net: Uzun ve kaliteli yaşamın sırrı tek bir besinde, tek bir ilaçta ya da tek bir egzersizde değil; her gün tekrarlanan doğru alışkanlıklarda gizli.

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Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-1 Sağlıklı yaşlanmak, son yılların en çok araştırılan konularından biri. Bilim insanları bugün artık yalnızca yaşam süresini değil, "sağlıklı yaşam süresini" uzatmanın yollarını araştırıyor. Çünkü önemli olan sadece daha fazla yıl yaşamak değil; o yılları yürüyerek, üreterek, düşmeden, hafızasını koruyarak ve bağımsız şekilde sürdürebilmek. Bu yazı dizisinde gördük ki güçlü kaslar, kaliteli uyku, düzenli hareket ve zihni aktif tutmak birbirinden bağımsız değil. Bunlar aynı zincirin halkaları. Birindeki eksiklik diğerlerini de etkiliyor.

İSTİKRARLI OLMAK LAZIM

Bunun üzerine sigaradan uzak durmak, tansiyon ve kan şekerini kontrol altında tutmak, güçlü sosyal bağlar kurmak ve hayata bir amaçla bağlanmak eklendiğinde sağlıklı yaşlanmanın temelleri tamamlanıyor. En dikkat çekici sonuç ise şu: Dünyanın uzun yaşayan insanları olağanüstü şeyler yapmıyor. Onları farklı kılan, doğru alışkanlıkları yıllarca istikrarlı şekilde sürdürebilmeleri. Sağlıklı yaşamın gerçek sırrı da burada yatıyor.

Sağlıklı yaşlanmanın sırrı 6 günlük araştırmada ortaya çıktı. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Sağlıklı yaşlanmanın sırrı 6 günlük araştırmada ortaya çıktı. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

BİLİM NE DİYOR?

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-2 Uzmanlar, uzun yaşamı tek bir faktörle açıklamıyor. Genetik miras önemli olsa da yaşam tarzı; kalp-damar sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda belirleyici rol oynuyor.

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-3

STRESİ YOK EDEMEZSİNİZ YÖNETEBİLİRSİNİZ

Stres, hayatın kaçınılmaz bir parçası. Sorun, hiç stres yaşamamak değil; onunla nasıl baş edildiği. Sürekli yüksek stres altında yaşamak uyku düzeninden bağışıklık sistemine, kalp sağlığından zihinsel performansa kadar birçok alanı etkileyebiliyor. Uzmanlar; yürüyüş yapmak, nefes egzersizleri uygulamak, doğada zaman geçirmek, sevdikleriyle vakit geçirmek ve hobilere zaman ayırmanın stresi yönetmede etkili yöntemler arasında olduğunu belirtiyor. Sağlıklı yaşamın önemli sırlarından biri de zihne düzenli olarak dinlenme fırsatı vermek.

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-4 Bahçecilikten fotoğrafçılığa, satrançtan el sanatlarına kadar keyif veren uğraşlar, zihni aktif tutarken yaşamdan alınan tatmini de artırabiliyor.

UZUN YAŞAMANIN ORTAK NOKTASI: AMAÇ SAHİBİ OLMAK

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-5 Dünyanın en uzun yaşayan toplumlarını inceleyen araştırmalarda dikkat çeken ortak özelliklerden biri de insanların sabah yataktan kalkmak için bir nedenlerinin olması. Japonya'da buna "ikigai", bazı kültürlerde ise "yaşam amacı" deniliyor. Çalışmak, üretmek, torunlarla ilgilenmek, gönüllü faaliyetlerde bulunmak ya da bir hobiyle meşgul olmak… Amaç sahibi olmak, yalnızca ruh halini değil, hayata bağlılığı da güçlendiriyor.

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-4

GÜNEŞİ DOĞRU KULLANIN

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-5 Kısa süreli ve bilinçli güneşlenme, D vitamini üretimine katkı sağlayabilir. Ancak uzun süre ve korumasız güneş altında kalmaktan kaçınılması önerilir.

ŞEHİR EFSANESİ

"Sağlıklı yaşamakçok zor ve pahalıdır."

İŞİN ASLI

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-6 Sağlıklı yaşamın temel taşlarının çoğu ücretsizdir: Yürümek, iyi uyumak, hareket etmek, dostlarla vakit geçirmek ve sigaradan uzak durmak.

GÜLMEK İYİ GELİR

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-7 Kahkaha sırasında stres hormonları azalırken mutlulukla ilişkili bazı kimyasalların salınımı artabiliyor. Gülümsemek bile ruh halini olumlu etkileyebilir.

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-5

25 ALTIN KURAL

NoSağlıklı Yaşam Önerisi
1Kaslarını koru
2Her gün hareket et
3Düzenli yürü
4İyi uyu
5Sigaradan uzak dur
6Alkol tüketme
7Sebze ve meyveyi artır
8Yeterli protein al
9Su iç
10Merdiven kullan
11İdeal kilonu koru
12Kan basıncını takip et
13Kan şekerini kontrol ettir
14Düzenli sağlık kontrollerini yaptır
15Güneşten yararlan
16Denge egzersizleri yap
17Yeni şeyler öğren
18Kitap oku
19Dostlarınla görüş
20Ailenle vakit geçir
21Hayatına anlam kat
22Stresi yönet
23Gülmeyi ihmal etme
24Amaç sahibi ol
25Her gün kendine iyi bak

HAP YOK GÜNEŞİ DOĞRU KULLANIN ALIŞKANLIKLAR VAR

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-6 Her yıl onlarca yeni takviye, kür ve "gençlikformülü" gündeme geliyor. Ancak bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı gerçek değişmiyor. Sağlıklı yaşlanmanın temelini pahalı ürünler değil; her gün sürdürülen doğru alışkanlıklar oluşturuyor. Düzenli hareket etmek, kaliteli uyumak, sigaradan uzak durmak, güçlü sosyal ilişkiler kurmak, sağlık kontrollerini ihmal etmemek ve hayatın içinde aktif kalmak…

Küçük görünen bu seçimler yıllar içinde büyük sonuçlar doğuruyor. Uzun yaşamın en güçlü reçetesi hâlâ disiplinli bir yaşam tarzı.

EN DEĞERLİ İLAÇ

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-7 Ne eczanede satılıyor ne de reçeteyle veriliyor.
Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-8 Hareket etmek.
Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-9 İyi uyumak.
Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-10 Güçlü kaslar.
Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-11 İyi dostlar.
Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-12 Hayata bağlı kalmak.

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-6

DOSTLUK DA KORUYUCUDUR

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-7 Yakın arkadaşlarla düzenli görüşmek ve sosyal ilişkileri canlı tutmak, hem psikolojik hem de fiziksel iyilik halini destekleyen alışkanlıklar arasında gösteriliyor

BUGÜN BAŞLAYIN

Bir alışkanlığınızı bugün değiştirin. Kendinize gerçekçi bir hedef koyun. Ertelemeyin.

EDİTÖRÜN NOTU

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-8 Yaşlanmayı durduramayız. Ama nasıl yaşlanacağımıza büyük ölçüde biz karar veririz. Belki 100 yaşını göremeyeceğiz. Ama bugünden başlayacağımız küçük bir değişiklik, yarının daha güçlü, daha sağlıklı ve daha bağımsız bir hayatının kapısını aralayabilir.

EN BÜYÜK YANLIŞ

"Artık çok geç."

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-9 Bilimsel çalışmalar, her yaşta edinilen sağlıklı alışkanlıkların yaşam kalitesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

UNUTMAYIN

Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları-10 Sağlıklı yaşam bir maraton. Bir günde yapılan büyük değişikliklerden çok, her gün yapılan küçük doğru seçimler geleceği belirler.

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