Sağlıklı yaşlanmanın 25 altın kuralı açıklandı: Bilim insanlarından uzun yaşamın sırları

Sağlıklı yaşlanmak, son yılların en çok araştırılan konularından biri. Bilim insanları bugün artık yalnızca yaşam süresini değil, "sağlıklı yaşam süresini" uzatmanın yollarını araştırıyor. Çünkü önemli olan sadece daha fazla yıl yaşamak değil; o yılları yürüyerek, üreterek, düşmeden, hafızasını koruyarak ve bağımsız şekilde sürdürebilmek. Bu yazı dizisinde gördük ki güçlü kaslar, kaliteli uyku, düzenli hareket ve zihni aktif tutmak birbirinden bağımsız değil. Bunlar aynı zincirin halkaları. Birindeki eksiklik diğerlerini de etkiliyor.

İSTİKRARLI OLMAK LAZIM

Bunun üzerine sigaradan uzak durmak, tansiyon ve kan şekerini kontrol altında tutmak, güçlü sosyal bağlar kurmak ve hayata bir amaçla bağlanmak eklendiğinde sağlıklı yaşlanmanın temelleri tamamlanıyor. En dikkat çekici sonuç ise şu: Dünyanın uzun yaşayan insanları olağanüstü şeyler yapmıyor. Onları farklı kılan, doğru alışkanlıkları yıllarca istikrarlı şekilde sürdürebilmeleri. Sağlıklı yaşamın gerçek sırrı da burada yatıyor.