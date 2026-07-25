Yılda 1,5 milyon can alıyor! Uzmanından çapraz bulaşma ve besin zehirlenmesine karşı 6 hayati uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl yaklaşık 866 milyon kişi, başka bir ifadeyle her 9 kişiden 1'i besin zehirlenmesi sorunu yaşıyor ve yaklaşık 1 milyon 520 bin kişi hayatını kaybediyor. Besin zehirlenmelerinden en fazla etkilenen grup 5 yaş altı çocuklar oluyor. Öyle ki yaklaşık her 3 besin zehirlenmesinden 1'i bu yaş grubunda görülüyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Emre Uzun. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Emre Uzun, besin zehirlenmesine karşı almamız gereken önlemleri anlatıyor; önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor: ELLERİNİZİ SIK SIK EN AZ20 SANİYE YIKAYIN Yemek hazırlamadan önce, özellikle çiğ et veya tavukla temas ettikten sonra ve tuvalet kullanımının ardından ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamayı ihmal etmeyin.