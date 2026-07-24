Toplumda kulaktan kulağa yayılıyor: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış bilgi

PSA DEĞERİM NORMALSE PROSTAT KANSERİ YOKTUR

Yanlış. PSA testi önemli bir tarama yöntemidir ancak tek başına kesin tanı konmasına yetmez. Bazı prostat kanseri hastalarında PSA normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle PSA sonucu, muayene ve gerektiğinde ileri tetkiklerle birlikte değerlendirilmelidir.

YÜKSEK PSA DEĞERİ KESİN PROSTAT KANSERİ DEMEKTİR

Yanlış. PSA yüksekliği her zaman kanser anlamına gelmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon veya iltihap gibi farklı durumlar da PSA değerini yükseltebilir. Kesin tanı için uzman değerlendirmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir.

PROSTAT KANSERİ MUTLAKA AMELİYAT GEREKTİRİR

Yanlış. Her hastanın tedavisi aynı değildir. Kanserin evresi, yayılımı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak; aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, ilaç tedavileri veya bu yöntemlerin kombinasyonu uygulanabilir.