Toplumda kulaktan kulağa yayılıyor: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış bilgi
Prostat kanseri, belirti vermeden sessiz bir şekilde ilerliyor. Erken tanı hayati önem taşıyor. Doç. Dr. Ümit Ünal, kanserle ilgili doğru bilinen 7 yanlışı anlatıyor.
Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla gelişiyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinde toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişi rutin kontrollerini geciktiriyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlışı şu şekilde sıralıyor:
PROSTAT KANSERİ SADECE YAŞLI ERKEKLERDE GÖRÜLÜR
Yanlış. Prostat kanseri ilerleyen yaşlarda daha sık görülse de daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerde riskin daha yüksek olduğu akıldan çıkartılmamalı ve doktor önerisine göre düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.
İDRAR ŞİKAYETİM YOKSA PROSTAT KANSERİ OLMAM
Yanlış. Prostat kanseri, özellikle erken evrede hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle yalnızca şikâyetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine belirli bir yaştan sonra düzenli üroloji muayenesi ve gerekli tarama testlerinin yapılması büyük önem taşır.
PSA DEĞERİM NORMALSE PROSTAT KANSERİ YOKTUR
Yanlış. PSA testi önemli bir tarama yöntemidir ancak tek başına kesin tanı konmasına yetmez. Bazı prostat kanseri hastalarında PSA normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle PSA sonucu, muayene ve gerektiğinde ileri tetkiklerle birlikte değerlendirilmelidir.
YÜKSEK PSA DEĞERİ KESİN PROSTAT KANSERİ DEMEKTİR
Yanlış. PSA yüksekliği her zaman kanser anlamına gelmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon veya iltihap gibi farklı durumlar da PSA değerini yükseltebilir. Kesin tanı için uzman değerlendirmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir.
PROSTAT KANSERİ MUTLAKA AMELİYAT GEREKTİRİR
Yanlış. Her hastanın tedavisi aynı değildir. Kanserin evresi, yayılımı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak; aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, ilaç tedavileri veya bu yöntemlerin kombinasyonu uygulanabilir.
PROSTAT KANSERİ CİNSEL YAŞAMIN SONA ERMESİ DEMEKTİR
Yanlış. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler ve modern tedavi yöntemleri sayesinde birçok hasta tedavi sonrasında yaşam kalitesini koruyabilmektedir. Olası yan etkiler kişiye göre değişmekle birlikte, uygun tedavi planlamasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
AİLEMDE PROSTAT KANSERİ YOKSA BENİM İÇİN DE RİSK YOKTUR
Yanlış. Aile öyküsü önemli bir risk faktörü olsa da prostat kanseri, ailesinde bu hastalık bulunmayan erkeklerde de gelişebilir. Yaşın ilerlemesi, yaşam tarzı ve diğer çevresel faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir.