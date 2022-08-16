Sağlıklı yaşamın en önemli unsuru kalp! Yanlış beslenme alışkanlıkları kalp spazmını tetikliyor

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarından genetik faktörlere kadar pek çok durum, kalp sağlığına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Murat Şener, kalp spazmına dikkat çekiyor. Bu durumun kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmaya bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluştuğunu belirtiyor. Spazm, ağrı, kalpte baskı, yanma ve sıkışma hissine yol açıyor. Dr. Şener, kalp spazmı ile kalp krizi arasındaki farklara değiniyor. 20 dakika kadar süren kalp spazmının kalp krizine işaret edebileceğini söylüyor. "Kalp spazmı krizin öncüsüdür" diyor. Hastalara öncelikle EKG ve Efor testi uygulanıyor. Çıkan sonuçlara göre teşhis konuluyor. Tedavi ilaçlarla ya da kalp spazmına neden olan hastalıkları tedavi etmek için anjiogram, anjioplasti ve ameliyatla sağlanıyor. Tedavi her hastaya göre değişiyor. Öte yandan kalp spazmını önlemek için şunlara dikkat etmek gerekiyor:
Sigara ve alkolden uzak durun.
Sağlıklı beslenin. Yağlı, tuzlu, kızarmış ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.
Spor yapın.
Diyabet, kolesterol ve tansiyon gibi kronik hastalığınız varsa kontrolleri aksatmayın.
AKLIMI SEVEYİM
Güçlü hafızanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör özellikle Akdeniz tarzı beslenmenin Alzheimer hastalığından koruduğunu söylüyor. C vitamininin beyin hücrelerinin yaşlanmasını önlediğini belirten Dyt. Hande Güngör, haftada en az 1 kez balık yenmesini, yoğurt, peynir, ayran, turşu, boza, tarhana, şalgam suyu tüketilmesini öneriyor.
KARACİĞERE HATIRI VAR
Sohbetleri tatlandıran kahve, sağlığa da katkı sağlıyor. Diyetisyen Veysel Cigerli düzenli kahve tüketiminin vücuda olan faydalarına değiniyor. Günde 3 fincan kahve içilmesini öneriyor. "Araştırmalarda karaciğer kanseri riskinin kahve tüketenlerde daha az olduğu belirlenmiştir. Diyabetle mücadele eden kahvenin, kalp ve damar hastalıkları ile inmeden de koruduğu bilinmektedir" diyor.
KOLESTEROLE FASULYE
Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücut yorgunluğunu alır.
KEMİKLERE KEÇİBOYNUZU
Yüksek lif deposu keçiboynuzu, kansere karşı koruma sağlar. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını korur. Diyabeti önler.
DİYABETE BİR ELMA
Metabolizmayi hızlandıran elma, zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kalp damar sağlığını destekler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Ağrıları dindirir.