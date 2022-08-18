40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın ne! Çare yine mutfaktan çıktı ama meğer...

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.