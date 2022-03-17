Sağlıklı kalp sağlıklı yaşamın temeli! Kalbi adım adım koruyalım

Sağlıklı atan bir kalp, sağlıklı bir vücut anlamına geliyor. Ancak Türkiye'de her 2 ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp sağlığının korunduğuna dikkat çekiyor. "Egzersiz eğitiminin koroner kalp hastalarında kardiyak ölüm riskini yüzde 26 azalttığı biliniyor. Ayrıca egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz öneriliyor. Başlangıç için hafif yürüyüşler en iyi egzersizlerdir ve yapılan egzersizlerin süresi yavaş yavaş artırılmalıdır" diyor.



KEKİK NEFES AÇAR

Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Solunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Ağız kokusunu bitirir.



MİDE DOSTU MUZ

Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları besler ve kırıkları azaltır. Enerji verir.



AKLIN YOLU BULGUR

Kan şekerini dengeleyen bulgur, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. zihinsel yorgunluğu alır. Beyni güçlendirir.

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