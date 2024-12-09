PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sağlıklı kalbin "altı"n anahtarı! Uzmanından kalp hastalıkları hakkında bilinmesi gerekenler

Kalp hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Tedavide geç kalındığında ölüme yol açıyor. Uzmanlar korunmanın şifrelerini açıklıyor: Günde 7 saat uyuyun. Zayıflayın. Sofranızdan balık ve zeytinyağını eksik etmeyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Sağlıklı kalbin altın anahtarı! Uzmanından kalp hastalıkları hakkında bilinmesi gerekenler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında ise kalp ve damar hastalıkları geliyor. Tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında gelen kalp ve damar rahatsızlıklarının erken tespiti kritik önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı atan bir kalbin 'altı' kuralını sıralıyor:

- Uyku önemli: Düzenli uyku, vücudu tepeden tırnağa onarır. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu ve Tip-2 diyabet şikayetlerini ortadan kaldırır.

- Kilo çok riskli: Beden kitle indeksi, bireylerin vücut ağırlığını, boyun karesine bölünmesi ile elde edilir. Bu değerin 27'den fazlası olması, kalp hastaları için risk faktörüdür.

- Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenmek gerekir. Günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon da sebze tüketmek kalp hastalıklarının yanı sıra kanser, diyabet, nörolojik hastalık riskini de azaltır. Haftada en az 2 gün uskumru, somon, hamsi, sardalya gibi yağlı balıkları sofrada düzenli olarak tüketmenin kalp hastalıkları riskini 3 kat azalttığı bilinir.

- Tuzu azaltın: Günlük tuz tüketiminin fazla olması tansiyonu yükseltir. Kalp hastalıklarını beraberinde getirir. Bunun için bir günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir.

- Egzersiz şart: Egzersiz yapmak damarları korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığını iyileştirir. Felç riskini de azaltır.

- Bunlardan uzak durun: Sigara, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 10 artırır. Alkol kullanımı kalp kasında hasara yol açar, kardiyak aritmiye sebep olur ve felç riskini artırır.

ZEYTİNYAĞI ŞART
Zeytinyağı, içeriğindeki oleuropein fenolik bileşiği sayesinde tansiyonu düşürür. Araştırmalar günde 7 gram zeytinyağı tüketenlerin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin yüzde 19 azaldığını gösterir. Günlük toplam 40 gram çiğ badem, fındık, ceviz tüketmek damar sağlığını koruma da kolesterol düzeyini azaltmada ciddi katkı sağlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya sığınma teklif etti: Beşar ve ailesi Moskova’da
Halkbank
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Gençlere burs müjdesi: 3 bin TL’ye çıkardık
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Şam’da sokağa çıkma yasağı | İsrail ateşle oynuyor
Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...
9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika’dan özel DJ getirdi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ın Suriye tarafındaki Şeyh dağını işgal etti!
CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç’e girdi çatışmaya giren PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
Premier Lig devi Victor Osimhen için devrede! Transferde ilk hedef oldu
SON DAKİKA