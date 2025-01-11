Sağlıklı cildin anahtarı Hindistan cevizi yağı!

Herkesin hayal ettiği sağlıklı cildin yolu, doğal yağlardan geçiyor. E vitamininden zengin Hindistan cevizi yağı antioksidan etkisiyle şifa oluyor. Enfeksiyonlarla savaşan bu yağ, tiroid bezi hastalıklarına iyi geliyor.

Reflüyü tedavi ediyor. Hormonları düzenleyerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Beyin hücrelerini koruyarak Alzheimer'ı önlüyor. İçerdiği mineraller sayesinde saç tellerini besliyor. Dökülmeyi ve kırıkları önlüyor. Doğal bir nemlendirici olduğundan cildi de besliyor. Lekeleri ve yaraları gideriyor. Peeling etkisi gösteriyor.

Ünlü model Hailey Baldwin, cildini Hindistan cevizi yağıyla besliyor.