Sağlık sorunlarınıza en faydalı cevaplar...

STRES YAPMAYIN



5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum bitmiyor. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı? CINSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibiri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gerekebilir.



EŞIMIN SÜTÜ AZ

3 aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyor. Artırmak için ne yapmalıyız? ÖNCELIKLE anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Bebek büyüdükçe süt ihtiyacı artabilir. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü artırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin sık aralıklarla boşaltılması, su içilmesi, yeterli uyuma sütü artırır. Anne bebeği 2 memesiyle her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.



YÜZÜMDE ŞIŞLIK VAR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım? ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Eğer bu anlattıklarımdan yapılmayan testin varsa yeniden doktoruna git.



SPOR DA ÇARE OLMADI

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada üç kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani spor iyi gelirdi? YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını artırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal ve sakinlik tavsiye edilir.



ERGENLIKTE NORMAL

19 yaşındayım. Bekarım. Cinsel organımın başında büyüme oldu. Çok panikledim. Neden? ÖNCELİKLE bir üroloji uzmanına muayene olmalısın. Çünkü bu söylediğin şikâyetin hastalık mı, farklılık mı olduğunu ayırt etmemiz gerekir. Ergenlik dönemi boyunca organ boyut ve şekillerinde gelişme, değişme, büyüme yaşanabilir. Ama alerji, büyüme hormonu fazlalığı gibi çeşitli durumlarda da bu şikayet ortaya çıkabilir.