Sağlık için 12 bardak su için

Ramazan'da sağlıklı beslenme kritik önem taşıyor. Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında 12 bardak su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "İftarımızı su ile açmamız gerekiyor. Su tüketimi iftardan sahura kadar 2.5-3 litre yani 10 -12 bardak olmalıdır. Çay, kahve meyve suları su tüketimine girmez. Bunlar vücudumuzda atık madde, ödem oluşumuna ya da metabolik artıkların oluşumuna yardımcı oluyor. Eğer bu tüketim sağlanmazsa vücudumuzda sıvı kaybı yaşanır. Sıvı kaybıyla beraberinde metabolik denge bozulur. Bu da baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı ve halsizliğe yol açar" diyor.