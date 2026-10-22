Atama bekleyenlere müjde! Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımında beklenen tarih: Kadro dağılımı ve kılavuz detayları
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bitmeden gerçekleştireceği 38 bin hekim dışı personel alımı için gözler ÖSYM başvuru kılavuzuna çevrildi. Kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihlerine dair detaylar haberimizde.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için gözler başvuru takvimine ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği alım kapsamında başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımına ilişkin son durum netleşmeye başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı ilanına çıkılacağını duyurdu.
Açıklamanın ardından binlerce aday başvuru sürecini araştırmaya başladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Alım sürecinin ve başvuru ekranının KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı 19 Kasım 2026 sonrasında ilan edilmesi ve ÖSYM tercih kılavuzunun erişime açılması bekleniyor.
Ayrıca 38 bin kişilik dev alımın bölünmeden tek seferde yapılacağı öngörülüyor.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin resmi branş dağılımı ve kadro kontenjanları henüz ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşmedi. Ancak alıma ilişkin öne çıkan kritik detaylar şu şekildedir:
SADECE SAĞLIK PERSONELİ OLMAYACAK
38 bin kişilik kontenjanın tamamı hemşire, ebe ve sağlık teknikerlerinden oluşmayacak; sürekli işçi (temizlik, güvenlik vb.) alımları da bu sayıya dahil edilecek.
ÖNE ÇIKAN MUHTEMEL BRANŞLAR
Sağlık personeli kanadında aslan payının hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni (ATT), paramedık, anestezi, tıbbi görüntüleme, tıbbi sekreter, fizyoterapist ve diyetisyen kadrolarına ayrılması bekleniyor.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın kadro taleplerini ÖSYM'ye iletmesinin ardından KPSS-2026 Tercih Kılavuzu yayımlanacak. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle tercihlerini yapabilecekler.