Ayrıca 38 bin kişilik dev alımın bölünmeden tek seferde yapılacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Alım sürecinin ve başvuru ekranının KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı 19 Kasım 2026 sonrasında ilan edilmesi ve ÖSYM tercih kılavuzunun erişime açılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı ilanına çıkılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından binlerce aday başvuru sürecini araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için gözler başvuru takvimine ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi.

ÖSYM kılavuzu için geri sayım başladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin resmi branş dağılımı ve kadro kontenjanları henüz ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşmedi. Ancak alıma ilişkin öne çıkan kritik detaylar şu şekildedir:

SADECE SAĞLIK PERSONELİ OLMAYACAK

38 bin kişilik kontenjanın tamamı hemşire, ebe ve sağlık teknikerlerinden oluşmayacak; sürekli işçi (temizlik, güvenlik vb.) alımları da bu sayıya dahil edilecek.