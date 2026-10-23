Geçmeyen öksürükte astım saklı olabilir! Uzmanından kritik 3 hafta uyarısı
Geçmeyen öksürük, astım başta olmak üzere çeşitli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, özellikle 3 hafta boyunca hafiflemeyen veya şiddetlenen öksürüğe dikkat çekiyor. Peki, uzun süren öksürük hangi hastalıkların habercisi olabilir? İşte ihmal edilmemesi gereken belirtiler...
Aralık ayının gelmesiyle kara kış kapıdan baktırıyor. Özellikle bu aylarda göğüs hastalıkları ve öksürük çok sık görülüyor. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, geçmek bilmeyen öksürükte doğru tedavinin önemine vurgu yapıyor. Şu bilgileri paylaşıyor...
GRİP, FARENJİT HATTA KOAH
Öksürük, yabancı partiküllerin boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan bir mekanizma olarak adlandırılıyor. Genellikle 3 haftadan kısa sürerse akut, 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut olarak adlandırılıyor. Bunlar daha çok grip, soğuk algınlığı, farenjit, bronşit, zatürre, akut sinüzit, üst ve alt solunum yollarını etkileyen durumlarla ortaya çıkıyor. 8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürüğe ise kronik öksürük deniliyor. Kronik öksürük genellikle reflü, astım ve akciğer kanseri hastalarında görülüyor.
Öksürük, bir geldi mi gitmek bilmiyor. Grip, zatürre ve astımın belirtisi olabiliyor. Uzmanlar ise daha büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. "3 haftadan uzun süren öksürük kalp yetmezliği belirtisi olabilir. İhmal etmeyin" diyor.
KRİTİK SÜRE 3 HAFTA
Öksürüğün nedenleri kadar süresi de önem taşıyor. Öksürüğün hafiflemeden 3 hafta boyunca devam etmesi ya da şiddetini artırması tehlikeli bir durumu işaret ediyor. Bu durumda mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor. Dr. Murat Yüzüak, "Şiddetli öksürük, öksürüğe eşlik eden kilo kaybı, boyun bölgesinde ele gelen şişlik, yutma güçlüğü, seste kalıcı değişiklikler, kan tükürme, nefes almada güçlük, göğüs ağrısı varsa akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi ciddi bir hastalığı işaret edebilir. Beraberinde balgam olmayan öksürük, kuru öksürük olarak tanımlanır. Alerjilerden asit reflü hastalığına, mevsimsel alerjiler ve grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok farklı rahatsızlık kuru öksürüğe neden olabilir" diyor.