Aralık ayının gelmesiyle kara kış kapıdan baktırıyor. Özellikle bu aylarda göğüs hastalıkları ve öksürük çok sık görülüyor. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Murat Yüzüak, geçmek bilmeyen öksürükte doğru tedavinin önemine vurgu yapıyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

Geçmeyen öksürük, astım başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıklarının belirtisi olabiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GRİP, FARENJİT HATTA KOAH

Öksürük, yabancı partiküllerin boğaz ve solunum pasajından temizlenmesini sağlayan bir mekanizma olarak adlandırılıyor. Genellikle 3 haftadan kısa sürerse akut, 3 ila 8 hafta arasında sürerse ve bu sürenin sonunda iyileşirse subakut olarak adlandırılıyor. Bunlar daha çok grip, soğuk algınlığı, farenjit, bronşit, zatürre, akut sinüzit, üst ve alt solunum yollarını etkileyen durumlarla ortaya çıkıyor. 8 haftadan uzun süren kalıcı bir öksürüğe ise kronik öksürük deniliyor. Kronik öksürük genellikle reflü, astım ve akciğer kanseri hastalarında görülüyor.

Öksürük, bir geldi mi gitmek bilmiyor. Grip, zatürre ve astımın belirtisi olabiliyor. Uzmanlar ise daha büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. "3 haftadan uzun süren öksürük kalp yetmezliği belirtisi olabilir. İhmal etmeyin" diyor.