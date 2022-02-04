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    • Sağlık
    • 04.02.2022 10:31
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    • 04.02.2022 10:40
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı... Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

    Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra yüklendikleri tırlarla Ankara'dan diğer illerdeki şehir hastanelerine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü açıklamıştı.

    Turkovac’ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

    81 İLE SEVKİYAT

    Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

    Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.

        Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek." diye konuştu.

        Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

        TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİNE TESLİM EDİLDİ

        Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi.

            Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı.

            Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Yerli aşımız TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden 'kendi aşımız kendi gücümüz' TURKOVAC'ı güvenle olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı... Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
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