Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı... Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.
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Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.
Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.