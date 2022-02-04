Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı... Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Yerli aşımız TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden 'kendi aşımız kendi gücümüz' TURKOVAC'ı güvenle olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.