Günde en az 2 litre su için (Sağlık haberleri)

Dr. Aynur Ketene, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de D vitamininin önemine dikkat çekiyor. Yine egzersizin de insan sağlığı için son derece önemli olduğunu belirtiyor. Doktor Ketene, şunları söylüyor: D vitamini bağışıklık sistemi hücrelerinin aktifleşebilmesi için gereklidir. En güzel D vitamini kaynağı güneştir. Düzenli egzersiz ise kan dolaşımını, enerji düzeyini, bağışıklığı, antioksidan savunma kapasitesini, uyku kalitesini artırırken stres hormonlarını azaltır. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Egzersiz mümkün olduğunca açık havada yapılmalıdır.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Doktor Aynur Ketene, suyun insan sağlığı için vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. "Su hayattır" diyor. Şunları tavsiye ediyor: Günde en az 2 litre su içilmelidir. Çünkü su hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi ve toksiklerin atılabilmesi için gereklidir. Asla ihmal edilmemelidir.

NE DEDENİZ!

İngiltere'de 30 yıldır süren araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. "90'ların çocukları" (Children of the 90s study) adlı çalışmanın katılımcıları analiz edildi. Bilim insanları, dedesi veya büyük dedesi 13 yaşından önce sigara içen kadınlarda daha yüksek vücut yağı gözlemlediklerini söyledi. Erkek torunlarda ise herhangi bir etkiye rastlanmadı. Uzmanlar, bulguların kişinin sağlığında atalarının genetik özelliklerinin yanı sıra davranışlarının da etkili olduğunu ilk kez gösterdiğini belirtti.

AĞRIYI GÖĞÜSLEMEYİN

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, büyük göğüslü kadınların eklem ağrıları yaşadığını belirtti. Doktor Bilgen, şunları söyledi: Büyük göğüs, sırt ve boyun ağrılarına yol açar. Boyun fıtığı olan bayanlar göz ardı edilmeyecek oranda büyük memelidir. Memenin katlantı bölgesinde pişikler, mantar enfeksiyonları, cilt kalitesinde bozulma sıkça görülmektedir. Kişi bu bölgeyi ne kadar kuru ve temiz tutmaya çalışsa da mümkün olmaz. Anestezi almasında sakınca olmayan kadınlar, meme küçültme ameliyatı yaptırabilir. Ameliyattan sonraki ilk 6 saat ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir fakat sonrasında kişi rahatlar.

FINDIK YE ZAYIFLA

Fındıkta bol miktarda lif, protein ve yüksek yağ bulunuyor. Bu da tokluk hissi sağlıyor. Özellikle diyetisyenler listelerini hazırlamadan önce ara öğünlerde bir porsiyon (6-7 adet ) fındık öneriyor. Ancak aşırı tüketmemek gerekiyor.

ÇARE REZENE

Rezene çayı sağlığa sağlık katıyor. Mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarını gideriyor. Solunum sistemi hastalıklarını iyileştiriyor. Migren gibi ağrıların rahatlatılmasında kullanılıyor. Anne sütünü artırıyor.

MORLUKLARA ELMA KABUĞU

Elmanın sadece içi değil dışı da şifa saçıyor. Özellikle yorgun gözlere iyi geliyor. Elma kabuklarını soyup göz altlarınızda beklettiğinizde şişlikleriniz iniyor. Daha sağlıklı ve canlı bakışlar ortaya çıkıyor.

TİROİT SARIMSAK SEVMEZ!

Sarımsak, vücuda olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Ancak bazı durumlarda tüketimi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Diyetisyen Eda Balcı, mide ülseri, düşük tansiyon ve tiroit sorunları olan hastaların sarımsaktan uzak durması gerektiğini dile getiriyor.

HAVUÇ DOLUSU SAĞLIK

Diş hekimi Dr. Özge Gürbüz evde dişleri beyazlatmak için kullanılan karbonat ve limon gibi aşındırıcı yöntemlerin ağız sağlığını bozduğunu söylüyor. Diş temizliğinde yardımcı besinlerden bahseden Dr. Gürbüz, "Elma, havuç, armut gibi gıdalar hem dişleri temizliyor hem de beyazlığını koruyor" diyor.

BAL YİYİN GÜÇLENİN

Vitamin ve mineral kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Damarları temizler. Saç dökülmesini önleyen bal, hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller. Gözleri besleyen bal, uykusuzluğa iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

KABIZLIĞA KUŞBURNU

Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.