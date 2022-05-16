Sağlığın sinsi düşmanı hipertansiyonda genç kalmayın

Tüm bunlar dünyada ve ülkemizde en sık görülen kalp damar hastalıklarından hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Ülkemizde de her 3 kişiden birini tehdit ediyor. Son yıllarda, gençler arasında da görülme sıklığı artıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Gülay Yılmaz, gençlerde görülen hipertansiyonun genellikle böbrek hastalıkları gibi başka bir sağlık problemi nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Bu nedenle hiçbir yakınması olmasa bile 17 yaşından itibaren her gencin yılda bir kez kan basıncını ölçtürmesi gerektiğini söylüyor.