Zonguldak'ta 47 yaşındaki kadın hastanın safra kesesinden 1250 tane taş çıktı! Doktor taşlarla kendi adını yazdı

"Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı."