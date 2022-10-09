Sağlığın sinsi düşmanı diyabet! Uzmanlardan özellikle erkeklere uyarı: Bu hastalık, aşk hayatını da bitirir!

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücut- ta pankreastan salgılanan insülin hormonunun ya yeterince etki göstermemesi ya da yeterli salgılanmaması sonucu ortaya çıkıyor. Ülkemizde her 5 yetişkinden birini tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, görme kaybı gibi hastalıklara yol açıyor. İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, diyabetle mücadelede bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.