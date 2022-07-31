Sağlığa yeşıl ışık

SAĞLIKLI hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken 5 muhteşem yeşil sebzeyi sıralıyor: ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Mide ve bağırsakları dezenfekte eder. Kalp romatizma, gut ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir. ISPANAK: Vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerini engeller. TAZE FASULYE: Sindirime yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü dengeler. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır. Yaşlanmayı geciktirir. BROKOLİ: Vücudu toksinlerden temizler. Karaciğeri güçlendirir. Beyin hücrelerini besler.