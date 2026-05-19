Doç. Dr. Alev Eken'den hayati uyarı: İyileşmeyen küçük yaralar ve değişen benler cilt kanseri belirtisi olabilir

Cilt kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olup erken teşhisle tamamen tedavi edilebiliyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Cilt kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken dönemde fark edildiğinde tamamen tedavi edilebiliyor.Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, yaz mevsimiyle birlikte artan güneş maruziyetine dikkat çekerek, cilt kanserinde erken teşhisin önemine değindi.Ciltteki küçük bir değişimin, ciddi bir hastalığın erken habercisi olabileceğini kaydeden Eken, cilt kanserlerinin en büyük avantajının erken tanı ile tam iyileşme sağlanabilmesi olduğunu belirtti. Şunları söyledi: Cildin gözle görülebilen bir organ olması, kişinin kendi farkındalığını artırmada önemli bir avantaj sağlar. Cildinizi en iyi siz tanırsınız.Kendi kendinize yapacağınız düzenli kontroller sayesinde değişiklikleri erken fark edebilirsiniz. Bu da erken tanı ve tedavi açısından çok kritiktir.Önceden var olan bir ben, leke, iz veya döküntünün boyutunda, renginde, şeklinde ya da kenarlarında oluşan değişiklikler; daha önce bulunmayan, aniden ortaya çıkan ve diğerlerinden farklı görünen ben, leke veya kabarıklıklar; özellikle güneş gören bölgelerde ortaya çıkan, ağrısız ve sızısız olmasına rağmen iyileşmeyen, kabuklanan ya da zaman zaman kanayan yaralar. Bu tür belirtilerden biri bile fark edildiğinde, zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.