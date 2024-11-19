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Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

Son 30 yılda bağırsak kanseri teşhisleri 25-49 yaş grubunda %52 oranında arttı. Bu artışın nedenleri arasında çevresel kirleticiler, pestisitler ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gösteriliyor. Colorado'daki Rocky Vista Üniversitesi'nden araştırmacılar, tarımsal üretimde kullanılan 69 farklı pestisiti inceleyerek, bu kimyasalların kanser riskini artırabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 16:48
Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

Son yıllarda gençler arasında bağırsak kanseri teşhislerinde çarpıcı bir artış kaydedildi. Araştırmalara göre, 25-49 yaş grubunda bu hastalığın görülme oranı son 30 yılda %52 artış gösterdi. Uzmanlar, bu endişe verici durumun nedenlerini anlamak için araştırmalarını derinleştiriyor.

Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

GENÇLERDE ARTAN BAĞIRSAK KANSERİ VAKALARI: UZMANLAR SEBEBİ ARAŞTIRIYOR

Son yıllarda gençler arasında bağırsak kanseri teşhislerinde kaydedilen keskin artış, sağlık dünyasında endişe yaratmaya devam ediyor. Araştırmalar, özellikle 25-49 yaş aralığında bu ölümcül hastalığın görülme sıklığının son 30 yılda %52 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

Yale Tıp Fakültesi'nden gastroenterolog Dr. Michelle Hughes, bu artışın olası sebeplerinden birinin gıda kapları ve meyve-sebze üretiminde kullanılan mikroskobik kimyasallar olabileceğini belirtti.

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