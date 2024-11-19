Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

Son yıllarda gençler arasında bağırsak kanseri teşhislerinde çarpıcı bir artış kaydedildi. Araştırmalara göre, 25-49 yaş grubunda bu hastalığın görülme oranı son 30 yılda %52 artış gösterdi. Uzmanlar, bu endişe verici durumun nedenlerini anlamak için araştırmalarını derinleştiriyor.