Gençlerde artan bağırsak kanserinin sebebi bulundu! Meğer sorun sebze ve meyvelermiş

Son yıllarda gençler arasında bağırsak kanseri teşhislerinde çarpıcı bir artış kaydedildi. Araştırmalara göre, 25-49 yaş grubunda bu hastalığın görülme oranı son 30 yılda %52 artış gösterdi. Uzmanlar, bu endişe verici durumun nedenlerini anlamak için araştırmalarını derinleştiriyor.
Son yıllarda gençler arasında bağırsak kanseri teşhislerinde kaydedilen keskin artış, sağlık dünyasında endişe yaratmaya devam ediyor. Araştırmalar, özellikle 25-49 yaş aralığında bu ölümcül hastalığın görülme sıklığının son 30 yılda %52 oranında arttığını ortaya koyuyor.