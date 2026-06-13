Balıktan daha fazla! Omega-3 içeren 5 güçlü bitkisel besin

Bitkisel omega-3 kaynakları arasında ilk sırada keten tohumu yağı yer alıyor. Yaklaşık 100 mililitre keten tohumu yağında 50 ila 60 gram omega-3 bulunuyor. Bu özelliğiyle salatalarda ve soğuk tüketilen tariflerde güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Son yılların popüler süper besinlerinden chia tohumu, 100 gramda yaklaşık 17 ila 20 gram omega-3 içeriyor. Keten tohumu ise 16 ila 22 gram arasında omega-3 sağlayabiliyor. Her iki besin de aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine destek veriyor.

Yosun yağı balıkların omega-3 aldığı mikroalglerden elde ediliyor ve EPA ile DHA'yı doğrudan içermesi nedeniyle vegan beslenme için alternatif oluşturuyor.

Yaklaşık 6 ila 8 gram omega-3 içeren soya yağı, bazı balık türlerinden bile daha yüksek omega-3 oranına sahip olabiliyor. Bu nedenle mutfaklarda kullanılan bitkisel yağlar arasında önemli bir yere sahip.

Ceviz hem kalbe hem beyne destek oluyor

Ceviz hem kalbe hem beyne destek oluyor

Vogue'da yer alan habere göre son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen yosun yağı ise balıkların omega-3 aldığı mikroalglerden elde ediliyor. EPA ve DHA'yı doğrudan içermesi sayesinde özellikle vegan beslenenler için dikkat çekici bir alternatif olarak görülüyor. Ayrıca ağır metal gibi çevresel kirleticilere maruz kalma riskinin daha düşük olması da önemli avantajları arasında yer alıyor.

Omega-3 almak için tek seçenek balık değil.

Bitkisel kaynaklar balığın yerini tutar mı?

Uzmanlara göre bitkisel omega-3 kaynakları sağlıklı beslenmenin önemli parçaları arasında yer alsa da balıklarla birebir aynı etkiyi göstermiyor. Bunun nedeni balıklarda bulunan EPA ve DHA'nın vücut tarafından doğrudan kullanılabilmesi. Ancak keten tohumu yağı, chia tohumu, ceviz ve yosun yağı gibi besinler, omega-3 alımını artırmak isteyenler için son derece değerli seçenekler olarak öne çıkıyor.

Kısacası omega-3 almak için tek seçenek balık değil. Doğru besinleri düzenli olarak tüketerek balık yemeden de omega-3 alımını desteklemek mümkün. Özellikle keten tohumu yağı, chia tohumu ve yosun yağı bu konuda listenin başında yer alıyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA ve sosyal medyadan servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Sağlık