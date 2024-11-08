SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sabah kahvaltılarını süsleyen zeytin kansızlığa iyi geliyor!

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Sabah kahvaltılarını süsleyen zeytin kansızlığa iyi geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.

'FISTIK' GİBİ AKCİĞER
En sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.

KEMİKLERE ÇARE ROKA
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
Osimhen’i Galatasaray’a o getirecek!
DEM’i bozuk PKK’lılar Batman’ı karıştırma peşinde! Markete molotof atıp ağaçları söktüler
Tel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dedi
Galatasaray’da Okan Buruk tehlikesi!
SON DAKİKA