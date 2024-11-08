Sabah kahvaltılarını süsleyen zeytin kansızlığa iyi geliyor!

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.
'FISTIK' GİBİ AKCİĞER
En sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.
KEMİKLERE ÇARE ROKA
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.