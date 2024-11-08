PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Günde bir paket patlamış mısır yiyen kişilerin o hastalığa yakalanma olasılığı düşük çıktı!

Günde bir paket patlamış mısır yiyen kişilerin demans hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olabileceği kanıtlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Günde bir paket patlamış mısır yiyen kişilerin o hastalığa yakalanma olasılığı düşük çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Şikago'daki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma için 6 yıl boyunca 3.300 kişiyi izledi. Patlamış mısır gibi tam tahılları daha fazla yiyenlerin bunama riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Ortalama 75 yaşında olan ve demansı olmayan katılımcılar, 1993'ten 2012'ye kadar takip edildi. 3 yılda bir, tam tahılları ne sıklıkta yedikleri konusunda anket yapıldı. Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, eğitim ve sigara içme gibi faktörleri de hesaba kattıktan sonra, günde üç veya daha fazla tam tahıl yiyenlerin, en az yiyenlere göre bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu tespit etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Amca Ali Rıza Güran’dan bomba ifade: Arif’in evinden almışsa benim ailem öldürmüş
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
ANALİZ | İşte ABD seçimlerinin Türkiye’ye olası etkileri! Yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak? Riskler ve fırsatlar neler?
Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
Emekliye yeni zam! Merkez Bankası’ndan tahmin geldi maaşlar değişti... Kim ne kadar alacak? İşte oranlar
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Beklenen yağış geliyor! Plan yapanlar dikkat
CHP’li Beykoz Belediyesi 3.5 milyarlık tarım arazisini 205 milyon liraya satışa çıkardı
Merkez açıkladı hesap değişti! Memur zammı yüzde 11’i aşacak: En az 43 bin TL
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Savaşı durdurmak için çalışacağım
Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen’e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi lüks tabutuyla gömüldü
Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: Olumsuz durum var mı? | Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan flaş açıklama
ABB Meclisinde milyonluk konser tartışması yeniden alevlendi: AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.
Fenerbahçe teknik adamı Jose Mourinho’dan oyuncularına çok sert sözler!
Kim Milyoner Olmak İster’de Sivasspor sorusu! Heyecanına yenik düştü bilemedi: Dadaşlar mı Yiğidolar mı?
Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir
SON DAKİKA