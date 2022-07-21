ROMATİZMA denilince sadece eklemlerin etkilendiği durumlar aklınıza geliyor olabilir. Fakat romatizmal hastalıklar eklemler dışında; cilt, bağ dokusu, tendonlar, damarlar ve neredeyse tüm iç organlarda etkilenmelere neden olabiliyor. Doç. Dr. Ferhat Demir, "Erişkin yaşta gördüğünüz romatizmal hastalıkların birçoğu çocukluk çağında başlangıç gösterebilmektedir. Bunun yanında çocukluk çağına özgü onlarca romatizmal hastalık, maalesef çocukları etkileyebilmektedir" diyor. Bu hastalıkların birçoğunun, bağışıklık sisteminin düzensiz ya da aşırı çalışmasından kaynaklandığını, bilinen en sık tetikleyicilerin ise stres, travma ve enfeksiyonlar olduğunu belirten Demir "Tetikleyicilerin mümkün olduğunca azaltılması, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz tedavide önemli rol oynamaktadır" diyor. Demir, çocuklarda romatizmal hastalıkların önemli belirtilerini anlatıyor:

TEKRARLAYAN ATEŞ:

Ateş, bağışıklık sisteminin farklı nedenlerle uyarılması sonrası aktifleşmesinin ve vücudumuzun korunmasına yönelik reaksiyonun bir göstergesidir. Ateşe neden olabilecek bir enfeksiyon durumu yoksa, romatizmal ateş hastalıklarını da değerlendirmek gerekmektedir. UZAMIŞ ATEŞ: Ateşin enfeksiyondan kaynaklanmadığı tespit edildiğinde, ateşli romatizmal hastalıkların tanıda değerlendirilmesi gerekir. 5 gün ve daha uzun süren ateş tablosunda Kawasaki hastalığı adı verilen bir damar romatizmasını, 2 hafta ve uzun süren ateş durumunda ise ateşli eklem romatizmasını tanıda düşünmek gerekmektedir.

CİLT DÖKÜNTÜLERİ:

Romatizmal hastalıklar, farklı tipte cilt döküntüleri ile karşımıza çıkabilmektedir. En sık görülenleri kurdeşendir. Bu döküntüler ateş birlikteliğinde bir romatizmal hastalık işareti olabilir.



EKLEM ŞIKAYETLERI

EKLEMDEKI ağrı, buna eşlik eden hareket ettirmede zorluk, eklem cildi üzerinde kızarıklık-ısı artışı veya eklemde gözle görülür bir şişlik bulgusu, romatizmal hastalığın ilk bulgusu olabilir.



KAS AĞRISI

TEKRARLAYAN ya da uzamış bir kas güçsüzlüğü-kas ağrısı durumunda, çocukların romatizmal hastalıklar yönünden değerlendirilmesi gerekir.



GENÇLİK İKSİRİ AHUDUDU

AHUDUDU, doğal ağrı kesicidir. Hafızayı güçlendirir. Cildi besler. Kırışıklığı engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sperm kalitesini yükseltir.



BAŞ AĞRISINA LAVANTA

LAVANTA, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller.



GRİBE PAPATYA ÇAYI

SAKİNLEŞTİRİCİ etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşeticidir. Kan şekerini dengeler.



ÇİZGİNİN ALTINDA ALZHEİMER SAKLI

JAPONYA'DA Tsukuba Üniversitesi, Alzheimer hastalığıyla ilgili bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, 144 kişiyi inceledi. Araştırma ekibi, çalışma için 22 farklı çizim stili ölçüsünü değerlendiren bir algoritma buldu ve bu kişileri yüzde 75 doğrulukla tanımladı. Çalışma, insanların kağıt ve kalem yerine dijital tablet kullanılarak yapılan beş görevin tamamında çizim yapma şekillerinde farklılıklar buldu. Demansı olanların çizim yaparken daha uzun süre durakladığı ve kalemi sarsıntılı bir hızda kullandığı tespit edildi.