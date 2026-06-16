18-44 yaş arası kadınlar için sinsi tehlike: Erken yaşta kalp krizini ele veren 7 gizli belirti

Kalp krizi, kadınlarda en sık ölüme neden olan sağlık sorunlarından biridir ve bu durumun farkında olunmaması erken teşhis ve tedaviyi olumsuz etkileyebilir.

Kalp krizi, kadınlarda en sık ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Buna rağmen birçok kadın kalp hastalığı riskini olduğundan düşük değerlendiriyor ve kalp krizini çoğunlukla erkeklerle ilişkilendiriyor.

Kadınlarda kalp krizi üzerine çalışmalar yürüten ABD'li kardiyolog Virginia Colliver'a göre bu algı, erken teşhis ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik kadınlarda görülen belirtiler, erkeklerdeki klasik semptomlardan farklı seyredebildiği için birçok vaka geç fark ediliyor.