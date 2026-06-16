18-44 yaş arası kadınlar için sinsi tehlike: Erken yaşta kalp krizini ele veren 7 gizli belirti
Kalp krizi, dünya genelinde kadınlarda en sık ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Ancak kamuoyundaki genel algının aksine, birçok kadın bu sinsi tehlikeyi yalnızca erkeklerle ilişkilendiriyor ve kendi riskini olduğundan düşük değerlendiriyor. Kardiyologların uyarılarına göre; kadınlarda görülen kalp hastalığı semptomları erkeklerdeki klasik işaretlerden çok daha farklı ve sinsi seyredebiliyor. Son yıllarda 18-44 yaş arası genç kadınlarda da hızla tırmanan bu sinsi tehlikeye karşı vücudun verdiği gizli sinyaller neler? İşte kadınlarda kalp krizinin hiç bilinmeyen o belirtileri ve hayat kurtaran korunma yolları.
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- Kalp krizi, kadınlarda en sık ölüme neden olan sağlık sorunlarından biridir ve bu durumun farkında olunmaması erken teşhis ve tedaviyi olumsuz etkileyebilir.
- Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara kullanımı kadınlarda kalp krizi riskini artıran başlıca faktörlerdir.
- Kadınlara özgü bazı durumlar, örneğin gebelikte yüksek tansiyon, kalp hastalığı riskini artırabilir.
- Doğum kontrol ilaçları ve menopoz döneminde kullanılan hormon tedavileri kalp sağlığı açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
- Genç kadınlarda kalp krizi vakaları artmaktadır ve erken teşhis için belirtilerin farkında olunması gereklidir.
Kalp krizi, kadınlarda en sık ölüme neden olan sağlık sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Buna rağmen birçok kadın kalp hastalığı riskini olduğundan düşük değerlendiriyor ve kalp krizini çoğunlukla erkeklerle ilişkilendiriyor.
Kadınlarda kalp krizi üzerine çalışmalar yürüten ABD'li kardiyolog Virginia Colliver'a göre bu algı, erken teşhis ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik kadınlarda görülen belirtiler, erkeklerdeki klasik semptomlardan farklı seyredebildiği için birçok vaka geç fark ediliyor.
YÜKSEK TANSİYON, KOLESTEROL VE SİGARA İLK SIRADA
Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara kullanımı kadınlarda kalp krizi riskini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Damar duvarlarına zarar veren yüksek tansiyon, zamanla damar tıkanıklığı riskini yükseltiyor. Kadınlarda doğum kontrol hapları ve gebelik süreci de tansiyon üzerinde etkili olabiliyor.
Yüksek kolesterol ise damar içinde plak oluşumuna neden olarak kan akışını azaltıyor. Özellikle aile öyküsü bulunan kişilerde daha ayrıntılı lipid değerlendirmelerinin önem taşıdığı belirtiliyor.
Sigara kullanımı herkeste ciddi bir risk oluştururken, kadınlarda nikotin ve tütün ürünlerinin damar yapısı üzerinde daha güçlü olumsuz etkiler yaratabildiğine dikkat çekiliyor.
KADINLARA ÖZGÜ BAZI DURUMLAR RİSKİ ARTIRIYOR
Kadınlarda kalp hastalığı riskini artıran bazı faktörler erkeklerden farklılık gösterebiliyor.
Gebelikte yüksek tansiyon gelişmesi, preeklampsi, erken doğum, gebelik kaybı ve gestasyonel diyabet öyküsü, ilerleyen yıllarda kalp ve damar hastalıkları açısından önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor.
Erken menopoz, obezite, ailede kalp hastalığı öyküsü, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve otoimmün hastalıklar da risk faktörleri arasında bulunuyor. Kronik stres ve depresyonun da kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiği vurgulanıyor.
HORMON TEDAVİLERİNDE KİŞİSEL RİSK HESABI ÖNEMLİ
Doğum kontrol ilaçları ve menopoz döneminde kullanılan hormon tedavileri de kalp sağlığı açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken konular arasında yer alıyor.
Doğum kontrol hapları bazı kadınlarda pıhtı oluşumu ve yüksek tansiyon riskini artırabiliyor. Bu nedenle daha önce pıhtılaşma sorunu veya hipertansiyon öyküsü bulunan kadınların farklı yöntemler konusunda doktorlarına danışması öneriliyor.
Menopoz döneminde uygulanan hormon tedavilerinde ise kişinin genel sağlık durumu ve mevcut risk faktörleri belirleyici oluyor. Özellikle ileri yaşlarda bu tedavilere daha temkinli yaklaşılıyor.
KADINLARDA KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ HER ZAMAN AYNI DEĞİL
Göğüs ağrısı kadınlarda da kalp krizinin en yaygın belirtisi olmayı sürdürüyor. Ancak her vakada bu belirti ortaya çıkmayabiliyor.
Bazı kadınlarda belirtiler daha belirsiz şekilde gelişebiliyor. Bu nedenle aşağıdaki şikayetlerin birlikte görülmesi durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerekiyor:
- Göğüste baskı veya rahatsızlık hissi
- Nefes darlığı
- Ani halsizlik ve yorgunluk
- Baş dönmesi
- Soğuk terleme
- Mide bulantısı ve kusma
- Sırt, boyun, çene veya kollarda ağrı
GENÇ KADINLARDA VAKALAR ARTIYOR
Son yıllarda genç yetişkinlerde görülen kalp krizi vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Özellikle 18-44 yaş grubunda yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve kronik stres gibi risk faktörlerinin daha erken yaşlarda ortaya çıkması bu yükselişte etkili oluyor. Gebelikle ilişkili komplikasyonlar da uzun vadeli kalp sağlığını etkileyebiliyor.
Buna karşın birçok genç kadın yaşadığı belirtileri kalp kriziyle ilişkilendirmiyor. Bu durum erken teşhis ve tedavi şansını azaltabiliyor.
KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?
Kalp hastalıklarının önemli bir bölümünün yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceği belirtiliyor.
- Kalp sağlığını korumak için:
- Sağlıklı kiloyu korumak
- Düzenli egzersiz yapmak
- Akdeniz tipi beslenmek
- İşlenmiş gıdaları ve aşırı şeker tüketimini azaltmak
- Sigaradan uzak durmak
- Alkol tüketimini sınırlandırmak
- Gün içinde daha fazla hareket etmek
- Stresi kontrol altında tutmak
- Düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak
- öneriler arasında yer alıyor.
Aile öyküsü bulunan kadınların ve gebelik döneminde sağlık sorunları yaşayanların kalp-damar sağlığı açısından düzenli takip altında olması, risk faktörlerinin erken tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
ERKEN FARKINDALIK HAYAT KURTARABİLİYOR
Kadınlarda kalp krizi her zaman klasik göğüs ağrısıyla başlamayabiliyor. Bu nedenle vücudun verdiği sinyalleri doğru okumak ve olağan dışı belirtileri göz ardı etmemek gerekiyor.
Erken fark edilen vakalarda tedavi başarısı önemli ölçüde artarken, şüpheli belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.