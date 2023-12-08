Retina yırtığına dikkat: Uzmanlar miyop hastaları için uyarılarda bulunuyor

Yüksek miyop olan hastalar ve gözüne darbe almış kişilerde yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin Kır, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söylüyor. Ağ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getiriyor.

UYUZ İLACA DA DİRENÇLİ

Parazit yoluyla oluşan bulaşıcı hastalık uyuzun toplu kullanım alanlarında yayılma hızı artıyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Muhammed Hanefi Dirican, kendilerine gelen 100 hastadan 30'unda uyuz vakasına rastladıklarını belirtiyor. Uyuz hastalığının tedavisinde ilk basamakta kullanılan ilaçlardan yeterince etki alınamadığını belirten Dirican, "Uyuz tedavisinde en temelde uygulanan ilaçta klinik gözlemlerde ilaca karşı yarı yarı bir direnç artışı söz konusudur. Bu durumda insanların tedaviyi uygun şekilde uygulamamasından kaynaklı olabiliyor. İlaca bağlı bir dirençte oluştuğu için hastalar genellikle kolay şekilde şikayetlerinden kurtulamamaktadır" diyor.



OZONLA YORGUNLUĞA SON!

Ozon terapi ve damar içinden uygulanan glutatyon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Küçükkaya, "Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, damar yolu ile vücuda verildiğinde serbest radikaller ile hızlı bir şekilde savaşmaya başlayarak vücut hücrelerini korur. Stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk durumlarında ise Ozon (O3) tedavisi çok iyi yanıt verir. Sporcular özellikle bu tedaviden oldukça faydalanır çünkü ozon fiziksel dayanıklılığı arttırır" diyor.



TURP GİBİ SAĞLIK

Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: Tansiyonu düşürür. Kolesterolü düzenler. Bağırsakları temizler. Gut hastalığına karşı korur. Kanser riskini düşürür. Kalp sağlığını korur. Bağışıklığı güçlendirir. Astım hastalarına iyi gelir. Cildi güzelleştirir. Hücreleri yeniler. Gözü korur.

KEKİK-TARÇIN ÖMRÜ UZATIN

Daha uzun bir yaşamı garanti edebilecek sihirli bir baharat seti olmasa da, bazı baharatların antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle potansiyel sağlık yararları olduğu biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ, sağlık yararları ile ilişkilendirilen altı baharatı sıralıyor:



Zerdeçal: Potansiyel anti-kanser ve yaşlanma karşıtı etkileri dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları bulunur.



Tarçın: Antioksidanlar açısından zengindir. Kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur.



SARIMSAK: Kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini iyileştirmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olma yeteneği de dahil olmak üzere potansiyel sağlık yararları olan bir bileşik olan allisin içerir.



KEKİK: Antioksidanlar açısından zengindir ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir. Kardiyovasküler sağlık da dahil olmak üzere genel sağlık için faydalı olur.