Retina , gözün arkasındaki sinir tabakasına deniyor. Merkezi keskin görüş sağlayan "sarı nokta" ise bu tabakanın en önemli kısmını oluşturuyor. Prof. Dr. Berkant Kaderli, retinada veya sarı noktada ortaya çıkabilecek bazı önemli belirtileri anlatıyor:

Sarı nokta hastalıklarında sık görülen bir belirtidir. Görme kaybı yavaş yavaş veya ani şekilde ortaya çıkabilir. Retina damar tıkanmaları, göz siniri hastalıkları, şeker hastalığına bağlı retina sorunları ve retina ayrılması bu duruma yol açabilir. Kafa içi basınç artışı veya damar tıkanmaları gibi durumlar geçici görme azalmalarına neden olabilir. Bazı kişiler baktıkları alanda boşluk veya göremedikleri noktalar olduğunu fark edebilirler.

IŞIK ÇAKMALARI

Bu belirtiler genellikle vitreus jeli ile ilgilidir. Yaş ilerledikçe vitreus jeli sulanır ve retinadan ayrılabilir. Bu durumda sinek, örümcek ağı gibi uçuşmalar veya ışık çakmaları görülebilir.

Bu belirtiler retina yırtılması veya ayrılmasının habercisi olabilir. Ayrıca, şeker hastalığına bağlı retina kanamalarında da benzer belirtiler "kurum yağması" şeklinde tarif edilebilir. Bu durumlarda hızla göz doktoruna başvurulmalıdır.

Görme kaybı yaşamadan önce bu belirtilere dikkat! Retina hastalıklarında erken tanı.