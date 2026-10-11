Görme kaybı, ışık çakması ve yamuk görme hangi hastalıkların habercisi? Retina uzmanından önemli uyarılar
Görme kaybı, ışık çakmaları ve düz çizgileri eğri görme, ciddi retina hastalıklarının habercisi olabilir. Prof. Dr. Berkant Kaderli, kalıcı görme kaybına yol açabilecek belirtilere karşı uyarırken erken tanı ve düzenli göz kontrolünün önemine dikkat çekiyor.
Retina, gözün arkasındaki sinir tabakasına deniyor. Merkezi keskin görüş sağlayan "sarı nokta" ise bu tabakanın en önemli kısmını oluşturuyor. Prof. Dr. Berkant Kaderli, retinada veya sarı noktada ortaya çıkabilecek bazı önemli belirtileri anlatıyor:
GÖRME KAYBI
Sarı nokta hastalıklarında sık görülen bir belirtidir. Görme kaybı yavaş yavaş veya ani şekilde ortaya çıkabilir. Retina damar tıkanmaları, göz siniri hastalıkları, şeker hastalığına bağlı retina sorunları ve retina ayrılması bu duruma yol açabilir. Kafa içi basınç artışı veya damar tıkanmaları gibi durumlar geçici görme azalmalarına neden olabilir. Bazı kişiler baktıkları alanda boşluk veya göremedikleri noktalar olduğunu fark edebilirler.
IŞIK ÇAKMALARI
Bu belirtiler genellikle vitreus jeli ile ilgilidir. Yaş ilerledikçe vitreus jeli sulanır ve retinadan ayrılabilir. Bu durumda sinek, örümcek ağı gibi uçuşmalar veya ışık çakmaları görülebilir.
Bu belirtiler retina yırtılması veya ayrılmasının habercisi olabilir. Ayrıca, şeker hastalığına bağlı retina kanamalarında da benzer belirtiler "kurum yağması" şeklinde tarif edilebilir. Bu durumlarda hızla göz doktoruna başvurulmalıdır.
YAMUK GÖRME - BAKTIĞI YERİ GÖREMEME
Düz çizgilerin dalgalı veya eğri görünmesi ya da tam merkezi görememe gibi durumlar, sarı nokta zarı veya deliği gibi ciddi hastalıkların işareti olabilir. Bu hastalıklar kalıcı görme kaybına yol açabilir.
DİĞER BELİRTİLER
Retina hastalıklarında daha nadir görülen belirtiler arasında göz çevresinde ağrı, gece görme zorluğu, renk görme bozukluğu ve ışığa hassasiyet bulunur. Bu belirtileri fark eden kişiler, sorunu geciktirmeden bir göz doktoruna başvurmalıdır.
KONTROLÜ BIRAKMAYIN
Her görme sorununu katarakt zannetmek veya kendiliğinden geçmesini beklemek, geri dönülemez görme kayıplarına yol açabilir. Özellikle bir göz daha iyi görüyorsa, diğer gözdeki sorunu fark etmek zor olabilir. Bu yüzden belirli aralıklarla her iki gözü tek tek kontrol etmek faydalı bir önlem olacaktır. Unutmayalım, erken tanı ve tedavi görme kaybını önler.