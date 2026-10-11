Şekersiz veya ilave şekersiz seçenekleri tercih etmek için etiketi kontrol edin.

Bazı dondurulmuş meyveler, doğal tatlılıklarına rağmen şeker veya şurupla paketlenebilir. Dondurulmuş orman meyveleri, şeftali, kiraz, mango ve çilek alırken etikette ilave şeker bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli; şekersiz veya ilave şekersiz seçenekler tercih edilebilir.

İçerik listesinin kısa olması tek başına yeterli bir sağlık ölçütü değildir. Amerikan Kalp Derneği'nin dikkat çektiği gibi ürünün şeker, yağ, sodyum ve kalori içeriği birlikte değerlendirilmelidir.

İçindekiler bölümünde katkı maddeleri, tereyağı, krema, peynir, yüksek sodyum içeren çeşniler ve tatlandırıcılar kontrol edilmeli. Besin değerleri tablosunda ise ilave şeker, sodyum, doymuş yağ ve kalori miktarına bakılmalı.

Etiket okumadan yapılan alışverişte daha sade seçenekleri ayırt etmek zorlaşabilir. | Görsel: Freepik.

AMBALAJDAKİ KALİTE İŞARETLERİNİ KONTROL EDİN

Yırtık ambalaj, büyük buz kristalleri, ürünün tek parça halinde donması veya yoğun kırağı, taşıma ya da depolama sırasında kısmen çözülüp yeniden donma ihtimalini düşündürebilir.

Bu işaretler tek başına ürünün kesin olarak bozulduğunu göstermez. Ancak ürünün kalitesini ve dokusunu etkileyebilir. Bu nedenle ambalajı sağlam ve ürünlerin tek parça halinde donmadığı seçenekler tercih edilebilir.

Büyük buz kristalleri ve yoğun kırağı, kalite düşüşü veya kısmi çözülüp yeniden donma ihtimali açısından kontrol edilmesi gereken işaretlerdir.