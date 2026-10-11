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Dondurulmuş meyve ve sebze alırken yapılan 5 hata: Etikette ve ambalajda nelere bakılmalı?

Dondurucu reyonunda yapılan bazı küçük hatalar, seçilen ürünün besin değerini ve kalitesini etkileyebilir. Soslu sebzelerden şeker ilaveli meyvelere, okunmayan etiketlerden ambalajdaki buz kristallerine kadar beş kritik ayrıntı öne çıkıyor. Taze ürünlerle dondurulmuş seçenekler arasındaki fark ise sanıldığı kadar basit değil.

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Dondurulmuş meyve ve sebze alırken yapılan 5 hata: Etikette ve ambalajda nelere bakılmalı?

Dondurulmuş meyve ve sebzeler, taze ürünlere göre otomatik olarak daha düşük besin değerine sahip değildir.

Pratik ve uygun fiyatlı bu ürünleri seçerken soslardaki yağ ve sodyuma, meyvelerdeki ilave şekere, içerik etiketine ve ambalajın durumuna dikkat etmek gerekir. Verywell Health'in aktardığı bilgiler, dondurucu reyonunda sık yapılan beş hataya dikkat çekiyor.

Dondurulmuş sebzelerde krema, tereyağı ve peynir doymuş yağ miktarını artırabilir. | Görsel: takvim.com.tr grafik servisi.Dondurulmuş sebzelerde krema, tereyağı ve peynir doymuş yağ miktarını artırabilir. | Görsel: takvim.com.tr grafik servisi.

SOSLU SEBZELERDE İÇERİĞE BAKIN

Kremalı, tereyağlı veya peynirli soslarla hazırlanan sebzelerde doymuş yağ, sodyum ve kalori miktarı artabilir. Tereyağlı mısır, kremalı ıspanak, peynir soslu brokoli ve sarımsaklı tereyağlı taze fasulye bu tür ürünlere örnek verilebilir.

Mümkün olduğunda sade sebzeler seçilip lezzet için evde baharat, ot, zeytinyağı, sarımsak veya limon eklenebilir.

Büyük buz kristalleri, ürünün çözülüp yeniden donmuş olabileceğini düşündürebilir. | Görsel: Takvim Foto Arşivi.Büyük buz kristalleri, ürünün çözülüp yeniden donmuş olabileceğini düşündürebilir. | Görsel: Takvim Foto Arşivi.

SOSLU ÜRÜNLERDE KONTROL EDİLECEKLER
Doymuş yağ
Tereyağı, krema ve peynir içeren soslara dikkat.
Sodyum
Yoğun çeşniler toplam miktarı artırabilir.
Kalori
Sade sebzelerle miktarı kontrol etmek kolaylaşır.

Bazı dondurulmuş meyveler, doğal tatlılıklarına rağmen ilave şeker içerebilir. | Görsel: Freepik.Bazı dondurulmuş meyveler, doğal tatlılıklarına rağmen ilave şeker içerebilir. | Görsel: Freepik.

İLAVE ŞEKERİ ETİKETTE ARAYIN

Bazı dondurulmuş meyveler, doğal tatlılıklarına rağmen şeker veya şurupla paketlenebilir. Dondurulmuş orman meyveleri, şeftali, kiraz, mango ve çilek alırken etikette ilave şeker bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli; şekersiz veya ilave şekersiz seçenekler tercih edilebilir.

Şekersiz veya ilave şekersiz seçenekleri tercih etmek için etiketi kontrol edin.

- Dondurulmuş ürünler, tazelerden her zaman daha düşük besin değerine sahip değildir. | Takvim Foto Arşivi.- Dondurulmuş ürünler, tazelerden her zaman daha düşük besin değerine sahip değildir. | Takvim Foto Arşivi.

İÇERİK VE BESİN ETİKETİNİ BİRLİKTE OKUYUN

İçindekiler bölümünde katkı maddeleri, tereyağı, krema, peynir, yüksek sodyum içeren çeşniler ve tatlandırıcılar kontrol edilmeli. Besin değerleri tablosunda ise ilave şeker, sodyum, doymuş yağ ve kalori miktarına bakılmalı.

İçerik listesinin kısa olması tek başına yeterli bir sağlık ölçütü değildir. Amerikan Kalp Derneği'nin dikkat çektiği gibi ürünün şeker, yağ, sodyum ve kalori içeriği birlikte değerlendirilmelidir.

ETİKETİ OKURKEN ŞUNLARA BAKIN
  • İlave şeker ve tatlandırıcı
  • Sodyum açısından zengin çeşniler
  • Tereyağı, krema ve peynir
  • Doymuş yağ ve kalori miktarı

Etiket okumadan yapılan alışverişte daha sade seçenekleri ayırt etmek zorlaşabilir. | Görsel: Freepik.Etiket okumadan yapılan alışverişte daha sade seçenekleri ayırt etmek zorlaşabilir. | Görsel: Freepik.

AMBALAJDAKİ KALİTE İŞARETLERİNİ KONTROL EDİN

Yırtık ambalaj, büyük buz kristalleri, ürünün tek parça halinde donması veya yoğun kırağı, taşıma ya da depolama sırasında kısmen çözülüp yeniden donma ihtimalini düşündürebilir.

Bu işaretler tek başına ürünün kesin olarak bozulduğunu göstermez. Ancak ürünün kalitesini ve dokusunu etkileyebilir. Bu nedenle ambalajı sağlam ve ürünlerin tek parça halinde donmadığı seçenekler tercih edilebilir.

Büyük buz kristalleri ve yoğun kırağı, kalite düşüşü veya kısmi çözülüp yeniden donma ihtimali açısından kontrol edilmesi gereken işaretlerdir.

Sade dondurulmuş sebzelere evde limon, sarımsak veya zeytinyağı eklenebilir. | Görsel: Takvim Foto ArşiviSade dondurulmuş sebzelere evde limon, sarımsak veya zeytinyağı eklenebilir. | Görsel: Takvim Foto Arşivi

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİ BESİN DEĞERİ DÜŞÜK SAYMAYIN

Beslenme ve Diyetetik Akademisi'ne göre dondurulmuş meyve ve sebzeler, günlük tüketimi artırmak için pratik ve besleyici bir seçenek olabilir. Ürünler çoğunlukla olgunluğun en yüksek olduğu dönemde toplanıp kısa sürede dondurulur; bu süreç bazı besinlerin korunmasına yardımcı olabilir.

Taze ürünlerde de taşıma ve depolama sırasında bazı besin kayıpları yaşanabilir. MedlinePlus'a göre taze, dondurulmuş ve konserve meyve ve sebzelerin tümü günlük beslenmeye katkı sağlayabilir.

Ambalajı sağlam ürünler, taşıma kaynaklı kalite sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. | Görsel: Takvim Foto Arşivi.Ambalajı sağlam ürünler, taşıma kaynaklı kalite sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. | Görsel: Takvim Foto Arşivi.

DONDURULMUŞ VE TAZE ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRİRKEN
Dondurulmuş ürünler

Çoğunlukla olgunluğun en yüksek olduğu dönemde toplanır ve kısa sürede dondurulur. Bu süreç bazı besinlerin korunmasına yardımcı olabilir.
Taze ürünler

Hasat, taşıma ve depolama sırasında bazı besin kayıpları yaşanabilir.

Alışverişte içindekiler ve besin değerleri tabloları incelenerek daha sade seçenekler tercih edilebilir. Ürünler eve dönüşte soğuk tutulup mümkün olan en kısa sürede dondurucuya yerleştirilebilir. Sebzeleri pişirmenin sonuna doğru eklemek, dondurulmuş meyveleri ise uygun olduğunda smoothie'lerde buz yerine veya yemeklerde kullanmak pratik olabilir.

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