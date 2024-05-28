Renkli beslen göze gelme

Gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlık yaşamaması için sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Katarakt ve glokom hastalığı ileri yaşlarda görülmesine rağmen birçok genç bu hastalıklara genç yaşta yakalanabiliyor. Göz sağlığımızı kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyon yer almaktadır. Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir" diye konuşuyor.

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