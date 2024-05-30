Hapur hupur karpuz yiyenler yıkılacak! Karpuzu bu şekilde tüketenler yandı!

Karpuz yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Su ve vitaminlerle dolu bu lezzetli meyve özellikle sıcak günlerde hem serinletici hem de susuzluğu giderici özellikleriyle ön plana çıkar. Ancak her güzel şeyin bir sınırı olduğu gibi karpuzun tüketimi konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Peki, aşırı karpuz tüketimi sağlığımızı nasıl etkileyebilir?