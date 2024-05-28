Kulağınıza soğan koyun ve bekleyin! Kimse inanmıyordu ama bu faydasını gören her gece yapacak

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Soğan, doğal bir ağrı kesici olarak da işlev görebilir. Kulağa soğan koymak, içerdiği sülfür bileşikleri sayesinde ağrıyı hafifletebilir. Bu, özellikle kulak enfeksiyonları ve iltihapları nedeniyle oluşan ağrılar için geçerlidir.

KULAĞI TEMİZLER VE SIVIYI ÇEKER

Soğanın su içeriği ve doğal asidik özellikleri, kulağın içindeki fazla sıvıyı çekmeye yardımcı olabilir. Bu, özellikle kulakta tıkanıklık veya basınç hissi yaşayanlar için rahatlama sağlayabilir.