Reflüye karşı beslenme önerileri!

Yanlış beslenme tarzı, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Sık görülen mide hastalıklarından reflü, hayatı kabusa çeviriyor. Dyt. Hasan Fatih Akgöz, göğüs kafesinin ön bölgesinde yanma, yutma zorluğu ve öksürüğe yol açan bu hastalığa karşı baharatlı yiyeceklerden uzak durmayı öneriyor. Önerilerini sıralıyor:

- Öğünler hızlı tüketilmemeli, çok sıcak ya da çok soğuk besinlerden kaçınılmayı.

- Yemekten hemen sonra uyunmamalı. uyku vaktinden 2-3 saat önce besin tüketimi bırakılmalıdır.

- Yağ içeriği düşük, lif içeriği yüksek beslenmeli.

- Margarin, tereyağı, mayonez, kaymak gibi yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

- Aşırı yağlı kızartmalar, kavurma, sucuk, sosis gibi ürünlerinden uzak durmalı...

- Yemek borusunu tahriş edebilecek; baharatlar, domates, soğan, sarımsak, turşu gibi besinler ile asitli ve karbonatlı içeceklerin tüketimi minimal seviyede olmalıdır.

- Su tüketimine önem verilmeli... Gün içerisinde sık aralıklarda su tüketmek reflü şikâyetlerine karşı olumlu bir etkiye sahiptir.